Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Tuổi trẻ Ninh Bình phải đi đầu trong 5 lĩnh vực tiên phong

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh việc tập trung triển khai mạnh mẽ và hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới". Tuổi trẻ Ninh Bình phải trở thành lực lượng dẫn đầu trên cả 5 lĩnh vực tiên phong.

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với tinh thần hành động “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” diễn ra phiên trọng thể.

tp-daihoidoan-ninhbinh-lanhdao5.jpg
Phiên trọng thể Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Xuân Tùng

Công dân toàn cầu, giàu bản sắc

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực của tuổi trẻ tỉnh Ninh Bình và đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ, nhất là hoàn thành, vượt các chỉ tiêu đề ra.

Đoàn viên, thanh niên Ninh Bình đã tham gia tích cực vào các dự án trọng điểm quốc gia, như hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đi qua địa bàn tỉnh. Xung kích hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và tham gia chuyển đổi số, hỗ trợ vận hành chính quyền hai cấp; các chương trình đồng hành khởi nghiệp; công tác xây dựng tổ chức Đoàn có bước tiến mới.

tp-daihoidoan-ninhbinh-lanhdao2.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị, các cấp bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình bám sát tinh thần Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Công tác tuyên truyền, giáo dục cần giữ vững các nội dung mang tính chất nguyên tắc, đồng thời điều chỉnh phương thức phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số. Chuyển đổi mạnh mẽ phương thức giáo dục từ một chiều sang đa chiều, tăng cường tương tác trên không gian số.

Mỗi cán bộ Đoàn phải thực hiện nghiêm túc tinh thần nêu gương và lời dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải nhiệt huyết: "lo trước thanh niên, vui sau thanh niên, gian khổ thì đi trước, hưởng thụ thì đi sau; có khả năng hoạch định, tổ chức các phong trào cách mạng thiết thực, hiệu quả".

Anh Triết cũng đề nghị, Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ tỉnh Ninh Bình tập trung triển khai mạnh mẽ và hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới". Cụ thể hóa chương trình phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam phù hợp với đặc thù của thanh niên tỉnh, gắn với truyền thống hiếu học, yêu nước, kiên cường và sáng tạo.

“Mục tiêu là xây dựng lớp thanh niên Ninh Bình thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, hoài bão và đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, sức khỏe tốt và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa vùng đất di sản; trở thành những công dân toàn cầu mang đặc trưng của người Ninh Bình”, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

tp-daihoidoan-ninhbinh-lanhdao4.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Đối với 3 nhiệm vụ đột phá được xác định tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết lưu ý dành sự ưu tiên cho việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đổi mới cách thức hoạt động của tổ chức Đoàn, đặc biệt tại những khu vực đặc thù và trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Ninh Bình không thể chỉ dừng lại ở mức khởi đầu mà cần biến lĩnh vực này thành mũi nhọn đột phá, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho trung tâm công nghiệp công nghệ cao của liên vùng. Tổ chức Đoàn phải thực sự là bệ phóng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo do thanh niên làm chủ.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình thời kỳ mới theo tiêu chí "3 gần, 5 phải, 4 không”. Cụ thể, gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số; phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Đồng thời, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh Đoàn Ninh Bình trong nhiệm kỳ mới cần được thiết kế và triển khai khoa học, dễ thực thi trên tinh thần “3 dễ, 3 rõ, 3 đo” (dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đo đầu ra, đo tác động).

“Mỗi cấp bộ Đoàn phải đăng ký và công khai kết quả, mỗi quý một kết quả lớn và mỗi năm hai đột phá; phải tạo ra một không khí làm việc có kỷ cương, có áp lực và có kết quả thực chất”, anh Triết nói.

tp-daihoidoan-ninhbinh-trongthe1.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết trao lẵng hoa Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng Đại hội.
﻿Ảnh: Xuân Tùng

Dấn thân vào lĩnh vực giúp Ninh Bình bứt phá

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Mai Văn Tuất - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình ghi nhận, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc hợp nhất và thành lập tỉnh Ninh Bình mới, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đã nhanh chóng ổn định bộ máy, kịp thời đổi mới phương thức hoạt động; đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ vừa qua.

tp-daihoidoan-ninhbinh-lanhdao7.jpg
Ông Mai Văn Tuất phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi về mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ông Mai Văn Tuất đề nghị trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng "gần cơ sở hơn, thực chất hơn". Các hoạt động phải có sản phẩm cụ thể, lượng hóa được và tạo dấu ấn rõ nét với phương châm "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Ông Tuất đặc biệt lưu ý vai trò của thanh niên trong kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên của kinh tế tri thức và chuyển đổi số. "Thanh niên phải tham gia vào lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, công nghệ thông tin, du lịch số, nông nghiệp số và những lĩnh vực Ninh Bình có tiềm năng bứt phá trong giai đoạn mới", ông Tuất nhấn mạnh.

“Cần tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đặc biệt là xây dựng các mô hình ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các cấp bộ Đoàn cần định hướng, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, thị trường, kinh nghiệm và kỹ năng quản trị cho đoàn viên thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”, ông Mai Văn Tuất - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình.

tp-daihoidoan-ninhbinh-lanhdao8.jpg
Ông Mai Văn Tuất phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình cũng yêu cầu, tổ chức Đoàn khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, trang bị kỹ năng quản trị, vốn và công nghệ. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ tập hợp, thu hút thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội đạt trên 73%; quan tâm phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp tư nhân.

Tổ chức Đoàn cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là khi đang triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và mô hình mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đẩy mạnh cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương mới.

tp-daihoidoan-ninhbinh-lanhdao9.jpg
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng
Xuân Tùng
#Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Đại hội Đoàn #Đoàn Thanh niên #Tỉnh Đoàn Ninh Bình #Đại hội #Nhiệm kỳ 2025-2030 #Thanh niên #Xây dựng đất nước #kỷ nguyên số #công dân toàn cầu #anh Nguyễn Minh Triết #Bí thư thường trực T.Ư Đoàn #Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam #ông Mai Văn Tuất #Phó Bí thư Tỉnh ủy #Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục