Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Tuổi trẻ Ninh Bình phải đi đầu trong 5 lĩnh vực tiên phong

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh việc tập trung triển khai mạnh mẽ và hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới". Tuổi trẻ Ninh Bình phải trở thành lực lượng dẫn đầu trên cả 5 lĩnh vực tiên phong.

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với tinh thần hành động “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” diễn ra phiên trọng thể.

Công dân toàn cầu, giàu bản sắc

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực của tuổi trẻ tỉnh Ninh Bình và đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ, nhất là hoàn thành, vượt các chỉ tiêu đề ra.

Đoàn viên, thanh niên Ninh Bình đã tham gia tích cực vào các dự án trọng điểm quốc gia, như hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đi qua địa bàn tỉnh. Xung kích hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và tham gia chuyển đổi số, hỗ trợ vận hành chính quyền hai cấp; các chương trình đồng hành khởi nghiệp; công tác xây dựng tổ chức Đoàn có bước tiến mới.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị, các cấp bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình bám sát tinh thần Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Công tác tuyên truyền, giáo dục cần giữ vững các nội dung mang tính chất nguyên tắc, đồng thời điều chỉnh phương thức phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số. Chuyển đổi mạnh mẽ phương thức giáo dục từ một chiều sang đa chiều, tăng cường tương tác trên không gian số.

Mỗi cán bộ Đoàn phải thực hiện nghiêm túc tinh thần nêu gương và lời dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải nhiệt huyết: "lo trước thanh niên, vui sau thanh niên, gian khổ thì đi trước, hưởng thụ thì đi sau; có khả năng hoạch định, tổ chức các phong trào cách mạng thiết thực, hiệu quả".

Anh Triết cũng đề nghị, Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ tỉnh Ninh Bình tập trung triển khai mạnh mẽ và hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới". Cụ thể hóa chương trình phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam phù hợp với đặc thù của thanh niên tỉnh, gắn với truyền thống hiếu học, yêu nước, kiên cường và sáng tạo.

“Mục tiêu là xây dựng lớp thanh niên Ninh Bình thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, hoài bão và đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, sức khỏe tốt và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa vùng đất di sản; trở thành những công dân toàn cầu mang đặc trưng của người Ninh Bình”, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Đối với 3 nhiệm vụ đột phá được xác định tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết lưu ý dành sự ưu tiên cho việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đổi mới cách thức hoạt động của tổ chức Đoàn, đặc biệt tại những khu vực đặc thù và trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Ninh Bình không thể chỉ dừng lại ở mức khởi đầu mà cần biến lĩnh vực này thành mũi nhọn đột phá, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho trung tâm công nghiệp công nghệ cao của liên vùng. Tổ chức Đoàn phải thực sự là bệ phóng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo do thanh niên làm chủ.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình thời kỳ mới theo tiêu chí "3 gần, 5 phải, 4 không”. Cụ thể, gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số; phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Đồng thời, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh Đoàn Ninh Bình trong nhiệm kỳ mới cần được thiết kế và triển khai khoa học, dễ thực thi trên tinh thần “3 dễ, 3 rõ, 3 đo” (dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đo đầu ra, đo tác động).

“Mỗi cấp bộ Đoàn phải đăng ký và công khai kết quả, mỗi quý một kết quả lớn và mỗi năm hai đột phá; phải tạo ra một không khí làm việc có kỷ cương, có áp lực và có kết quả thực chất”, anh Triết nói.

Dấn thân vào lĩnh vực giúp Ninh Bình bứt phá

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Mai Văn Tuất - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình ghi nhận, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc hợp nhất và thành lập tỉnh Ninh Bình mới, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đã nhanh chóng ổn định bộ máy, kịp thời đổi mới phương thức hoạt động; đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trao đổi về mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ông Mai Văn Tuất đề nghị trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng "gần cơ sở hơn, thực chất hơn". Các hoạt động phải có sản phẩm cụ thể, lượng hóa được và tạo dấu ấn rõ nét với phương châm "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Ông Tuất đặc biệt lưu ý vai trò của thanh niên trong kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên của kinh tế tri thức và chuyển đổi số. "Thanh niên phải tham gia vào lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, công nghệ thông tin, du lịch số, nông nghiệp số và những lĩnh vực Ninh Bình có tiềm năng bứt phá trong giai đoạn mới", ông Tuất nhấn mạnh.

“Cần tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đặc biệt là xây dựng các mô hình ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các cấp bộ Đoàn cần định hướng, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, thị trường, kinh nghiệm và kỹ năng quản trị cho đoàn viên thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”, ông Mai Văn Tuất - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình cũng yêu cầu, tổ chức Đoàn khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, trang bị kỹ năng quản trị, vốn và công nghệ. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ tập hợp, thu hút thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội đạt trên 73%; quan tâm phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp tư nhân.

Tổ chức Đoàn cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là khi đang triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và mô hình mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đẩy mạnh cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương mới.