Tuổi trẻ Ninh Bình tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới

TPO - Nhiệm kỳ 2025 - 2030, tuổi trẻ Ninh Bình sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường; tiên phong, xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thích ứng linh hoạt với hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong hai ngày 4 - 5/12, với sự tham dự của 345 đại biểu đại diện hơn 847 nghìn đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn Thanh niên tỉnh Ninh Bình được thành lập từ ngày 1/7, trên cơ sở hợp nhất Đoàn Thanh niên 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định (cũ). Toàn tỉnh hiện có 138 Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc; 577 đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở.

Vị thế mới, tâm thế mới

Trao đổi trước thềm Đại hội, anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, tỉnh Ninh Bình đang bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, cùng không ít khó khăn thách thức. Việc hợp nhất ba tỉnh đã mở ra không gian, dư địa phát triển mới.

Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình

Năm năm tới, thanh niên Ninh Bình là thế hệ lớn lên trong kỷ nguyên số, có khả năng tiếp cận thông tin nhanh, tư duy và phong cách sống mới.

Đa số thanh niên đề cao giá trị truyền thống, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo và lẽ sống vì cộng đồng.

Tuy nhiên, thanh niên cũng chịu tác động, ảnh hưởng không nhỏ trước bối cảnh của nền kinh tế hội nhập, sự phát triển của công nghệ thông tin thời kỳ 4.0; xu hướng già hóa dân số nhanh; thanh niên đi làm ăn xa…

Theo anh Trần Ngọc Nam, xuất phát từ thực tế phong trào và hoạt động của tổ chức Đoàn, từ nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp thanh thiếu nhi, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn Thanh niên tỉnh Ninh Bình hướng tới bồi dưỡng, xây dựng lớp thanh niên tỉnh phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, kỹ năng và tinh thần công dân; có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng yêu nước sâu sắc, sống có khát vọng, trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc.

Đồng thời, tuổi trẻ Ninh Bình sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường; tiên phong, xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thích ứng linh hoạt với hội nhập quốc tế và chuyển đổi số. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Đoàn viên thanh niên phường Hà Nam (Ninh Bình) tham gia hoạt động giáo dục truyền thống. Ảnh: TĐNB

Đột phá, tiên phong trong kỷ nguyên mới

Anh Trần Ngọc Nam cho biết, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được xác định là giai đoạn của những cú hích đột phá. Tỉnh Đoàn Ninh Bình sẽ tập trung đổi mới toàn diện phương thức hoạt động để thích ứng với mô hình mới của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khởi nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc và phát triển du lịch.

Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong các hoạt động chuyển đổi số. (Trong ảnh, đoàn viên thanh niên tỉnh Ninh Bình hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại trung tâm phục vụ hành chính công). Ảnh: TĐNB

Theo anh Nam, trong nhiệm kỳ mới, sẽ triển khai nhiều đề án trọng điểm. Trong đó, có đề án về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; số hoá di tích lịch sử, văn hoá góp phần giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi và quảng bá giá trị di sản Ninh Bình; phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên tỉnh Ninh Bình xác định triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Ninh Bình tiên phong trong kỷ nguyên mới”.

Trong đó, phát huy thanh niên tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thông qua phong trào “Bình dân học vụ số cho thanh niên”, mô hình “Tình nguyện số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”… góp phần phổ cập kiến thức công nghệ, kỹ năng số, kỹ năng sử dụng an toàn mạng cho đoàn viên thanh thiếu nhi; thúc đẩy chuyển đổi số tại, cũng như giải quyết các bài toán thực tiễn của địa phương.

Khánh thành công trình số hóa địa chỉ đỏ. Ảnh: TĐNB

Nhiều hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng số cho thanh thiếu nhi sẽ được triển khai trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: TĐNB

Cùng đó, là các chương trình, hoạt động nhằm khơi dậy khát vọng, tinh thần tiên phong làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế quê hương đất nước. Trong đó, tích cực xây dựng thương hiệu sản phẩm “Made in Vietnam”, “OCOP Ninh Bình”, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, phát huy tiên phong hội nhập quốc tế, giới thiệu và quảng bá hình ảnh, văn hoá, con người và các di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến với bạn bè quốc tế. Phát huy thanh niên tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp. Ảnh: TĐNB