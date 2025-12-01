Tuổi trẻ Ninh Bình sẵn sàng ngày hội lớn mang khát vọng tiên phong, đột phá

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra trong hai ngày 4 - 5/12, tại Nhà hát Phạm Thị Trân với sự tham gia của 345 đại biểu chính thức.

Ngày 1/12, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Chủ trì buổi họp báo có chị Ngô Thị Thùy Trang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu nhi tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự có bà Trần Thị Thoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; ông Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình; ông Nguyễn Đình Chuyên - Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh Ninh Bình; bà Hà Thu Trang - Phó Trưởng phòng Đoàn thể Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Ninh Bình.

Quang cảnh chương trình họp báo thông tin về Đại hội. Ảnh: BTC

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra trong hai ngày 4 - 5/12/2025 tại Nhà hát Phạm Thị Trân (Ninh Bình) với sự tham gia của 345 đại biểu chính thức.

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn trình tại Đại hội.

Đại hội cũng sẽ công bố các Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chị Ngô Thị Thùy Trang phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn tất, từ văn kiện, nhân sự cho đến hậu cần, an ninh và tuyên truyền.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh các điểm mới, sáng tạo trong công tác tổ chức, cũng như các mô hình hay, công trình thanh niên tiêu biểu chào mừng Đại hội.

Trao đổi và giải đáp các vấn đề báo chí quan tâm, chị Trần Ngô Thị Thùy Trang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tăng cường tuyên truyền đa dạng về hình thức và nội dung.

Qua đó, để Đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tỉnh Ninh Bình.