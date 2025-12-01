Gần 200 đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc lần thứ 2

TPO - Từ ngày 1/12 - 8/12, gần 200 đại biểu thanh niên Việt Nam bắt đầu “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên năm 2025” tại Trung Quốc. Chương trình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức.

Đoàn gồm gần 200 đại biểu là cán bộ trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, công nhân trẻ và thanh niên nông thôn tiêu biểu. Anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Ban Công tác Đoàn làm Trưởng Đoàn.

“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên năm 2025” là hoạt động đối ngoại thanh niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Chương trình được triển khai với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, thể hiện niềm tin và kỳ vọng lớn lao dành cho thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp nối sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Chủ đề của Hành trình số 2 là “Ánh sáng của lý tưởng” như lời nhắc nhở về lý tưởng cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo tiền bối đã dày công vun đắp.

Hành trình sẽ đưa đại biểu đến nhiều địa danh gắn với dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, tìm hiểu những địa điểm lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Gia Hưng, và trải nghiệm các mô hình phát triển hiện đại tại Hàng Châu và Hồ Châu. Đây là cơ hội quý để mỗi đại biểu mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và tăng cường tình hữu nghị với tuổi trẻ Trung Quốc.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Nguyễn Hồ Mạnh - Phó Bí thư Đoàn UBND tỉnh Nghệ An cho biết, được lựa chọn tham gia đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam trong “Hành trình đỏ" lần này tại Trung Quốc, không chỉ là một sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện cá nhân, mà quan trọng hơn, đây là một nhiệm vụ chính trị và chuyên môn nghiêm túc.

“Tôi tiếp nhận cơ hội này với tâm thế sẵn sàng quan sát, phân tích và tích lũy kiến thức để phục vụ công tác chuyên môn và phong trào Đoàn tại địa phương”, anh Mạnh chia sẻ.

Với anh Mạnh, hành trình đến Côn Minh và Hàng Châu hứa hẹn sẽ có nhiều trải nghiệm về mặt nghiên cứu mô hình phát triển.

Đối với Côn Minh (Vân Nam), địa phương có vị trí địa lý gần gũi và tương đồng về văn hóa, anh kỳ vọng sẽ nghiên cứu sâu về cơ chế quản lý hành chính công, các chính sách thúc đẩy giao thương biên mậu và phát triển du lịch bền vững. Đây là những dữ liệu thực tế quý giá để tham chiếu cho tỉnh Nghệ An trong bối cảnh tỉnh nhà đang đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngược lại, Hàng Châu (Chiết Giang) là một "trường quay thực tế" lý tưởng về chuyển đổi số và kinh tế số. Kỳ vọng lớn nhất của anh tại đây là được tiếp cận phương pháp luận trong việc xây dựng "thành phố thông minh" và cách thức họ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) vào cải cách hành chính.

“Tôi mong muốn tìm ra lời giải cho việc làm thế nào để số hóa hiệu quả các hoạt động của Đoàn Thanh niên, thiết kế phong trào ngày càng có chiều sâu chuyên môn, hỗ trợ trực tiếp cho nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh”, anh Mạnh chia sẻ.

Về phương diện đối ngoại, chuyến đi này là minh chứng cụ thể cho mối quan hệ "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện" giữa Việt Nam và Trung Quốc. Anh Mạnh nhận thức rõ vai trò của thanh niên trong việc củng cố lòng tin chính trị và ngoại giao nhân dân.

Với đại biểu Đàm Thị Ngọc Diệp - Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương, đây không chỉ là hành trình tìm hiểu lịch sử, được đặt chân đến những “địa chỉ đỏ” gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc hiểu hơn về tình hữu nghị được vun đắp bằng bao công lao, hy sinh của các thế hệ đi trước.

“Thông qua chương trình, mỗi cán bộ Đoàn chúng tôi tự nhắc nhở bản thân cần nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phát huy tinh thần nhiệt huyết, sức sáng tạo của tuổi trẻ “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” để cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ từng căn dặn”, chị Diệp chia sẻ.

Chương trình “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên” được Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khởi động tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc vào ngày 15/4/2025.