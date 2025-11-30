Sưởi ấm vùng lũ Đắk Lắk

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp lực lượng y tế khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao 500 túi an sinh cho người dân vùng lũ. Hoạt động góp phần chăm lo sức khỏe, sẻ chia khó khăn với bà con sau mưa lũ.

Sáng 30/11, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp Sở Y tế tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ phường Bình Kiến.

tienphong-3.jpg
tienphong-5.jpg
tienphong-6.jpg
Chương trình thăm, khám sức khoẻ cho bà con phường Bình Kiến (Đắk Lắk).

Dịp này, Tỉnh Đoàn trao tặng 500 túi an sinh; đội ngũ y, bác sĩ trẻ cùng đoàn viên các đơn vị thuộc Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, Trung tâm Y tế Tuy Hòa, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và phường Bình Kiến đã trực tiếp khám bệnh, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn phòng bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân.

tienphong-1.jpg
tienphong-4.jpg
Các bác sĩ thăm khám sức khoẻ người dân.

Cũng trong sáng 30/11, anh Lương Minh Tùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã đến thăm, động viên Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên đang tham gia hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

tienphong-7.jpg
Anh Lương Minh Tùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã đến thăm, động viên Hội Thiện nguyện Đom Đóm.

Ghi nhận tại hiện trường, anh Lương Minh Tùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và tấm lòng sẻ chia của các thành viên Hội Đom Đóm Phú Yên trong những ngày mưa lũ vừa qua cũng như ở các hoạt động an sinh xã hội khác.

Những việc làm chân thành ấy không chỉ kịp thời giúp đỡ người dân khó khăn mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, nuôi dưỡng tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Huỳnh Thủy
