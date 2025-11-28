Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chèo thuyền thúng vượt lũ dữ cứu hàng trăm người ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 12 người dân phường Bình Kiến, Đắk Lắk đã dùng những chiếc xuồng nhỏ, thuyền thúng vượt lũ cứu khoảng 300 người mắc kẹt.

Ngày 28/11, ông Nguyễn Quốc Thắng - Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, địa phương vừa khen thưởng đột xuất 11 cá nhân và đề xuất UBND tỉnh khen thưởng một trường hợp khác vì tinh thần quả cảm cứu dân trong đợt lũ dữ vừa qua.

Trước đó, từ ngày 19 đến 23/11, mưa lớn kéo dài khiến lũ dâng nhanh, 12 khu phố trên địa bàn phường bị ngập sâu. Nhiều hộ dân bị cô lập, nước chảy xiết khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc tiếp cận.

Trong tình thế cấp bách đó, ông Nguyễn Minh Hân – Bí thư Chi bộ, Trưởng Khu phố Long Thủy đã huy động 12 người dân trong khu phố, dùng những chiếc xuồng nhỏ và thuyền thúng làm phương tiện cứu hộ.

Bất chấp mưa rét, dòng nước xoáy và nguy hiểm rình rập, nhóm 12 người này phối hợp cùng công an, dân quân địa phương dầm mình trong lũ suốt hai ngày liền. Từ những phương tiện thô sơ, họ tiếp cận từng nhà, đưa người già, trẻ nhỏ và phụ nữ đến nơi an toàn.

“Chỉ trong hai ngày, lực lượng đã sơ tán được khoảng 300 người dân bị mắc kẹt,” ông Thắng nói. Sau khi hoàn thành việc đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nhóm tiếp tục quay lại tiếp tế lương thực, nước uống, không để ai phải chịu đói trong những ngày nước lũ cô lập.

tienphong-1.jpg
Lãnh đạo phường Bình Kiến khen thưởng đột xuất các trường hợp xả thân cứu người trong đợt lũ.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm và sự chủ động của người dân, UBND phường Bình Kiến đã quyết định khen thưởng 11 cá nhân có thành tích đặc biệt trong cứu hộ. Riêng ông Trần Văn Luân – người được xem là chỉ huy điều phối nhóm được phường đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen.

Ông Thắng cho biết thêm, từ mô hình cứu nạn tự phát hiệu quả này, UBND phường đang xây dựng đội xung kích cứu hộ – cứu nạn với nòng cốt là 12 cá nhân đã trực tiếp tham gia cứu dân.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi thanh niên, người dân tham gia để chủ động ứng phó với thiên tai sau này” ông Thắng nói.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #khen thưởng #lũ dữ #cứu người

Xem thêm

Cùng chuyên mục