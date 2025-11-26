Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Cứu một người ngừng tim 30 phút ở Hà Tĩnh

Hoài Nam
TPO - Các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vừa cứu sống bệnh nhân ngừng tim 30 phút do nhồi máu cơ tim cấp.

Ngày 25/11, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện vừa cứu sống anh N.H.Đ (42 tuổi, trú tại phường Pleike, tỉnh Gia Lai) - bệnh nhân bị ngừng tim 30 phút do nhồi máu cơ tim cấp.

Trước đó, ngày 22/11, anh Đ. được đưa tới Khoa Cấp cứu chống độc trong tình trạng tức ngực, khó thở. Chỉ 3 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân đột ngột mất ý thức, tím tái và được xác định ngừng tim. Lúc này ê kíp cấp cứu đã lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện và đặt nội khí quản.

z7259964671267-065efcdfb475087e91c883cd7a34fa66-60072.jpg
Các bác sỹ Khoa Tim mạch - BVĐK tỉnh tiến hành đặt 2 stent động mạch vành phải cho bệnh nhân.

Sau 30 phút nỗ lực, bệnh nhân có nhịp tim trở lại. Các bác sĩ chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rối loạn nhịp, ngừng tuần hoàn hô hấp. Khi mạch và huyết áp tạm ổn, bệnh nhân được chuyển chụp động mạch vành cấp cứu. Kết quả cho thấy động mạch vành phải (RCA) bị huyết khối gây tắc hoàn toàn. Ê-kíp Tim mạch đã hút ra lượng lớn huyết khối và đặt 2 stent tái thông dòng chảy.

z7259964826778-f99b54d3f64c632e8a82a0ec5ba1f38f-f29ba.jpg
Hiện bệnh nhân N.H.Đ đã ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Sau can thiệp, bệnh nhân bắt đầu tỉnh, tiếp tục được hỗ trợ thở máy và chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực. Chỉ sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân đã được ngừng thuốc vận mạch, rút nội khí quản và chuyển về Khoa Tim mạch. Hiện sức khỏe ổn định, không còn đau ngực, khó thở và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BSCKI Lê Chí Hướng – Phó Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh), trường hợp bệnh nhân được cứu sống là “rất may mắn”. Bác sĩ Hướng cũng cảnh báo, tình trạng nhồi máu cơ tim ở người trẻ đang ngày càng gia tăng. Do vậy, với các bệnh nhân trẻ tuổi mà có những yếu tố nguy cơ như thừa cân, béo phì hay có rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá... khi có các dấu hiệu như: đau ngực trái, vã mồ hôi, khó thở thì nên đến bệnh viện thăm khám ngay lập tức, đề phòng các trường hợp nhồi máu cơ tim có thể để lại hậu quả nặng nề.

Hoài Nam
