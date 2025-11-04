Kỳ tích hồi sinh chàng trai 19 tuổi sau bốn lần bị ngừng tim

TPO - Trong một ca bệnh thách thức giới hạn y học, một nam thanh niên 19 tuổi đã ngừng tim đến 4 lần vì đuối nước, đứng giữa lằn ranh sinh tử. Nhờ quyết định táo bạo, sự hiệp đồng chuyên nghiệp và kỹ thuật ECMO hiện đại của các y bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn, phép màu đã xảy ra bệnh nhân được hồi sinh hoàn toàn, không để lại bất kỳ di chứng thần kinh nào.

Nam thanh niên N.V.H. (19 tuổi, Hà Nội) đã bước vào cuộc chiến sinh tử sau tai nạn đuối nước. Khi được đưa lên bờ, H. đã ngừng tuần hoàn, ngừng thở. Dù đã được cấp cứu ban đầu tại bể bơi và sau đó tại Bệnh viện Sóc Sơn (ép tim, đặt nội khí quản), H. vẫn liên tục ngưng tim và phải trải qua lần cấp cứu thứ hai ngay tại đó.

Bệnh nhân tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Quyết định chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Thanh Nhàn. Trên đường di chuyển, trái tim chàng trai trẻ đã ngừng đập thêm lần thứ ba, buộc ê-kíp phải giành giật từng giây.

Khi vừa đặt chân đến Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn, H. ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch: hôn mê sâu, phổi tổn thương nặng nề (trắng xóa hai bên) do viêm phổi cấp sau đuối nước, tim đập rời rạc và nồng độ oxy trong máu gần như chạm mức tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, người trực tiếp tham gia điều trị, nhấn mạnh về tính khẩn cấp: “Đây là ca cực kỳ nặng, bệnh nhân đã ngừng tim nhiều lần, phổi tổn thương lan tỏa. Chúng tôi biết, chỉ cần chậm trễ vài phút là chắc chắn mất bệnh nhân”.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ê-kíp trực, dưới sự chỉ đạo của Phó khoa, đã triển khai kỹ thuật ECMO khẩn cấp. ECMO, theo lý giải của bác sĩ Hoa, là “phép màu” của hồi sức hiện đại, giúp hỗ trợ tim và phổi, duy trì tuần hoàn và sự sống. Tuy nhiên, “phép màu đó phải đi kèm với cấp cứu sớm và ép tim đúng kỹ thuật, bởi mỗi phút ngừng tuần hoàn là một phần mô não bị hủy hoại”, bác sĩ Hoa cảnh báo.

Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân H. tổng cộng đã ngừng tim đến 4 lần, phải trải qua ép tim ngoài lồng ngực 3 lần và 1 lần trong quá trình can thiệp ECMO.

Cuộc chiến hồi sinh tiếp tục đầy gian nan khi ê-kíp phải thay đến 3 quả ECMO liên tiếp, đồng thời kết hợp lọc máu, thở máy và liên tục điều chỉnh các chỉ số sinh tồn. Phổi bị viêm nặng do nước bẩn, tình trạng oxy tụt sâu dai dẳng, và xuất huyết tiêu hóa nặng buộc các bác sĩ phải nội soi và truyền máu liên tục ngay tại giường.

“Cả ê-kíp gần như không ai rời phòng hồi sức suốt nhiều ngày. Ai cũng dồn hết tâm lực để cứu cậu bé. Điều đáng kinh ngạc là H. có một sức sống mãnh liệt. Cứ ổn định được một chút, tim lại đập tốt hơn, các chỉ số dần cải thiện. Chúng tôi càng thêm quyết tâm phải cứu được em, vì tuổi 19 còn quá nhiều tương lai”.

Kết quả phi thường sau gần 3 tuần điều trị khi H. dần hồi tỉnh, tự thở, giao tiếp tốt và đặc biệt, không hề để lại bất kỳ di chứng thần kinh nào. Đây là một thành công hiếm có trong y văn đối với bệnh nhân ngừng tim kéo dài.

Mẹ của bệnh nhân xúc động: “Con tôi ngừng tim bốn lần mà vẫn sống, tôi chỉ biết ơn các bác sĩ đã cứu con tôi như cứu người thân của chính mình”.

Trường hợp này không chỉ là một kỳ tích y khoa mà còn là lời nhắc nhở đanh thép về tầm quan trọng của kỹ năng cấp cứu cộng đồng. Bác sĩ Hoa khuyến cáo: “Khi phát hiện đuối nước, phải khai thông đường thở, ép tim và hô hấp nhân tạo ngay lập tức. Cộng đồng, bể bơi, trường học nên tập huấn kỹ năng này, vì nó thực sự là yếu tố quyết định cứu được mạng người”.