Tự điều trị đau răng, bệnh nhân đái tháo đường nhiễm trùng nguy kịch

TPO - Bị đái tháo đường nhưng thường xuyên bỏ điều trị, hơn 1 tháng trước người phụ nữ bị đau răng thay vì đến gặp bác sĩ, bà đã mua thuốc tự điều trị. Từ tình trạng đau răng, bệnh đã diễn tiến thành nhiễm trùng khiến người bệnh rơi vào nguy kịch.

Ngày 3/11, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời phẫu thuật cấp cứu cho một trường hợp bị nhiễm trùng rất nặng. Bệnh nhân là bà N.T.Đ. (65 tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng sưng vùng hàm dưới, lan xuống cổ, đau nhiều và khó thở.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân 115 thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh

Theo bệnh sử, bà Đ. có tiền sử đái tháo đường nhưng không tuân thủ điều trị thường xuyên. Khoảng 1 tháng trước bà Đ. bị đau răng hàm dưới. Nghĩ chỉ là đau răng nhẹ, bà tự mua thuốc giảm đau và kháng viêm về uống. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn, vùng sưng ngày càng lan rộng, đau nhức dữ dội, ăn uống khó khăn. Lúc này bà Đ. mới đến bệnh viện thăm khám.

Qua thăm khám và thực hiện xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị viêm mô tế bào và áp xe lan rộng vùng hàm – cổ. Bên cạnh đó, người bệnh bị tăng đường huyết mức độ nặng.

Trước tình trạng nhiễm trùng đe dọa trực tiếp tính mạng bệnh nhân, sau hội chẩn nhanh các bác sĩ lập tức thực hiện phẫu thuật cấp cứu. Ê kíp bác sĩ đã rạch dẫn lưu mủ, phối hợp kháng sinh phổ rộng và điều chỉnh đường huyết tích cực. Sau một tuần điều trị, bệnh nhân đã qua nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục.

Theo các bác sĩ, người mắc đái tháo đường có nguy cơ cao gặp biến chứng nhiễm trùng do hệ miễn dịch suy yếu, tuần hoàn máu kém và khả năng lành vết thương chậm. Khi nhiễm khuẩn xảy ra ở vùng miệng – hàm – mặt, vi khuẩn có thể lan nhanh xuống cổ, trung thất, thậm chí gây nhiễm khuẩn huyết, đe dọa tính mạng người bệnh.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, không ít bệnh nhân đái tháo đường nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng vùng hàm mặt chỉ vì chủ quan tự điều trị tại nhà. Các bác sĩ cho biết, ban đầu chỉ là đau răng đơn giản, nhưng ở người đái tháo đường, viêm nhiễm diễn tiến rất nhanh, có thể dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo người bệnh đái tháo đường thường tập trung kiểm soát tim mạch, thận, mắt mà quên rằng vùng miệng cũng là “cửa ngõ” quan trọng của cơ thể. Nhiễm trùng từ răng, lợi hay nướu có thể là khởi đầu của nhiều biến chứng toàn thân, đặc biệt khi đường huyết tăng cao.