Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Tự điều trị đau răng, bệnh nhân đái tháo đường nhiễm trùng nguy kịch

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bị đái tháo đường nhưng thường xuyên bỏ điều trị, hơn 1 tháng trước người phụ nữ bị đau răng thay vì đến gặp bác sĩ, bà đã mua thuốc tự điều trị. Từ tình trạng đau răng, bệnh đã diễn tiến thành nhiễm trùng khiến người bệnh rơi vào nguy kịch.

Ngày 3/11, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời phẫu thuật cấp cứu cho một trường hợp bị nhiễm trùng rất nặng. Bệnh nhân là bà N.T.Đ. (65 tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng sưng vùng hàm dưới, lan xuống cổ, đau nhiều và khó thở.

em-kip-ngoai-04fbb6c362d84aad959ec9b72e03dd32-1024x1024.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân 115 thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh

Theo bệnh sử, bà Đ. có tiền sử đái tháo đường nhưng không tuân thủ điều trị thường xuyên. Khoảng 1 tháng trước bà Đ. bị đau răng hàm dưới. Nghĩ chỉ là đau răng nhẹ, bà tự mua thuốc giảm đau và kháng viêm về uống. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn, vùng sưng ngày càng lan rộng, đau nhức dữ dội, ăn uống khó khăn. Lúc này bà Đ. mới đến bệnh viện thăm khám.

Qua thăm khám và thực hiện xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị viêm mô tế bào và áp xe lan rộng vùng hàm – cổ. Bên cạnh đó, người bệnh bị tăng đường huyết mức độ nặng.

Trước tình trạng nhiễm trùng đe dọa trực tiếp tính mạng bệnh nhân, sau hội chẩn nhanh các bác sĩ lập tức thực hiện phẫu thuật cấp cứu. Ê kíp bác sĩ đã rạch dẫn lưu mủ, phối hợp kháng sinh phổ rộng và điều chỉnh đường huyết tích cực. Sau một tuần điều trị, bệnh nhân đã qua nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục.

Theo các bác sĩ, người mắc đái tháo đường có nguy cơ cao gặp biến chứng nhiễm trùng do hệ miễn dịch suy yếu, tuần hoàn máu kém và khả năng lành vết thương chậm. Khi nhiễm khuẩn xảy ra ở vùng miệng – hàm – mặt, vi khuẩn có thể lan nhanh xuống cổ, trung thất, thậm chí gây nhiễm khuẩn huyết, đe dọa tính mạng người bệnh.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, không ít bệnh nhân đái tháo đường nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng vùng hàm mặt chỉ vì chủ quan tự điều trị tại nhà. Các bác sĩ cho biết, ban đầu chỉ là đau răng đơn giản, nhưng ở người đái tháo đường, viêm nhiễm diễn tiến rất nhanh, có thể dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo người bệnh đái tháo đường thường tập trung kiểm soát tim mạch, thận, mắt mà quên rằng vùng miệng cũng là “cửa ngõ” quan trọng của cơ thể. Nhiễm trùng từ răng, lợi hay nướu có thể là khởi đầu của nhiều biến chứng toàn thân, đặc biệt khi đường huyết tăng cao.

Để phòng ngừa, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa Nội tiết, dùng thuốc đều đặn, kiểm soát đường huyết tốt và khám răng miệng định kỳ 6 tháng/lần. Khi có dấu hiệu đau răng, sưng lợi, sốt hoặc chảy mủ, phải đến cơ sở y tế sớm thay vì tự mua thuốc điều trị tại nhà.

Vân Sơn
#Nguy cơ biến chứng nhiễm trùng răng ở đái tháo đường #Tác động của tự điều trị sai cách #Cần thiết kiểm tra răng miệng định kỳ #Nguy hiểm của nhiễm trùng vùng hàm mặt #Chủ quan trong điều trị bệnh tiểu đường #Phẫu thuật cấp cứu nhiễm trùng nặng #Ảnh hưởng của kiểm soát đường huyết không đều #Biến chứng toàn thân từ nhiễm trùng miệng #Khuyến cáo của bác sĩ về chăm sóc răng miệng #Nguy cơ tử vong do nhiễm trùng không kiểm soát

Xem thêm

Cùng chuyên mục