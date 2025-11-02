Siêu đô thị TP.HCM cần một ‘tổng công trình sư’ ngành y tế

TPO - Nghị quyết số 72-NQ/TW về “Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” đang mở ra cơ hội lịch sử cho ngành y tế, đặc biệt là TP.HCM. Đây là thời điểm siêu đô thị cần một ‘tổng công trình sư’ ngành y tế.

Nền y tế đầu tàu bước vào vận hội mới

Đó là nội dung được Thiếu tướng - PGS.TS.TTND Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương miền Nam nêu đề xuất tại chương trình tọa đàm “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW: Điều trị chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức tại TPHCM ngày 30/10.

Theo PGS Hồng Sơn, hơn nửa thế kỷ qua, ngành y tế TP.HCM đã đi qua chặng đường gian khó, từ đổ nát sau chiến tranh và cấm vận đến vị thế trung tâm y khoa lớn nhất cả nước. Thành phố không chỉ dẫn đầu về kỹ thuật y học lâm sàng, hệ thống bệnh viện công – tư, mà còn sở hữu mạng lưới y tế cơ sở, y học dự phòng và đào tạo nhân lực mạnh nhất Việt Nam. Từ việc giảm mạnh tỷ lệ tử vong bà mẹ - trẻ em đến tuổi thọ và thể chất người dân được cải thiện, y tế TP.HCM đã góp phần quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng sống của cộng đồng.

Trực thăng cấp cứu nhưng sự hiện thân cho sự hiện đại và phát triển vượt bậc của hệ thống y tế quân dân y trên địa bàn TP.HCM

Nhưng để bứt phá trong kỷ nguyên mới, ngành y cần một tầm nhìn vượt lên khuôn khổ truyền thống. Sự ra đời của “Bộ tứ nghị quyết trụ cột” – trong đó có Nghị quyết 98/2023/QH15 về cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM và Nghị quyết 72-NQ/TW về y tế – được ví như những “chân kiềng” vững chắc mở đường cho thành phố phát triển y tế tầm khu vực.

Quá trình sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn tất, TP.HCM đang trở thành siêu đô thị gần 15 triệu dân, đóng góp tới 1/4 GDP cả nước. Với quy mô này, y tế TP.HCM không chỉ phục vụ người dân trong thành phố mà còn là trung tâm chăm sóc sức khỏe cho vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long và quốc tế.

Cần một “tổng công trình sư” cho y tế đô thị hiện đại

Theo Thiếu tướng - PGS Nguyễn Hồng Sơn, để thực hiện tầm nhìn 2045 – đưa TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, trung tâm dịch vụ – công nghiệp, tài chính và khoa học công nghệ của khu vực – thì y tế phải là một trong ba trụ cột chiến lược. “Y tế TP.HCM cần được quy hoạch như một tổng thể, có mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể và hệ thống điều hành chuyên nghiệp. Đó là nhiệm vụ của một tổng công trình sư thực thụ” - ông nhấn mạnh.

Vị chuyên gia cho rằng, cần sớm xác lập vai trò, chức năng từng cấp độ y tế – từ phường, xã đến tuyến tỉnh và trung ương; đồng thời phát triển đồng bộ y học dự phòng, y học điều trị, phục hồi chức năng, y học gia đình và cấp cứu ngoại viện. Mô hình kết hợp công – tư – quân y cần được phát huy mạnh mẽ để tối ưu nguồn lực, chia sẻ hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Song song đó là nhiệm vụ biến TP.HCM thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của khu vực, thu hút chuyên gia đầu ngành và trí thức Việt kiều về phục vụ đất nước. Việc liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện quốc tế và doanh nghiệp công nghệ y sinh sẽ giúp TP.HCM trở thành “hạt nhân” của nền y học thông minh.

Từ trung tâm y tế đến sức mạnh mềm của quốc gia

Một trong những hướng phát triển chiến lược là xây dựng mô hình du lịch y tế – kết hợp khám chữa bệnh, phục hồi, làm đẹp, nghỉ dưỡng và văn hóa. Những bệnh viện đạt chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ cao, cùng hệ thống dịch vụ chăm sóc toàn diện có thể đưa TP.HCM trở thành điểm đến y tế của khu vực Đông Nam Á.

Hệ thống MR 3.0 Tesla hiện đại vừa được đưa vào vận hành tại Bệnh viện Từ Dũ

Đặc biệt, Thiếu tướng - PGS Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh đến yêu cầu “chuẩn hóa” và “kiểm chuẩn” toàn hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế như JCI. “Chỉ khi người bệnh được điều trị với quy trình và chất lượng đạt chuẩn quốc tế, khi họ cảm nhận được rằng mình ‘được điều trị chứ không phải bị điều trị’, thì y tế Việt Nam mới thật sự hội nhập và chinh phục niềm tin của người dân”, ông nói.

Y tế TP.HCM hôm nay không chỉ mang sứ mệnh chữa bệnh, cứu người, mà còn là biểu tượng cho tầm vóc và sức mạnh mềm của quốc gia. Khi người Việt có thể yên tâm chữa bệnh trong nước, thì cũng là lúc Việt Nam trở thành điểm đến y tế của thế giới – nơi “sức khỏe” không chỉ là dịch vụ, mà là niềm tự hào dân tộc được kiến tạo bởi một tầm nhìn lớn và một tổng công trình sư thực thụ của thời đại mới.

Các đề xuất, góp ý của Thiếu tướng – PGS Nguyễn Hồng Sơn tại tọa đàm được ông Huỳnh Thành Đạt – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá rất cao. Ông Đạt cho biết những kiến nghị tâm huyết từ PGS Hồng Sơn sẽ là cơ sở để Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các cơ quan Trung ương tham mưu chính sách, đưa Nghị quyết 72 nhanh chóng đi vào cuộc sống.