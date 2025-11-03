Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đầy bụng, khó tiêu coi chừng mắc ung thư dạ dày

Vân Sơn
TPO - Đầy bụng, khó tiêu không chỉ là chuyện của dạ dày “yếu” hoặc rối loạn tiêu hóa. Với người trung niên và cao tuổi, đây có thể là tín hiệu sớm của ung thư dạ dày – căn bệnh nguy hiểm nhưng có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm.

Ngày 3/11, BS.CKI. Cao Hùng Phong, Trưởng đơn vị Nội soi Tiêu hóa Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị ung thư dạ dày giai đoạn sớm. Bệnh nhân là bà N.T.Đ. (65 tuổi, ngụ Đồng Nai) đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng đầy bụng, khó tiêu kéo dài.

hoan-my.jpg
Bằng phương pháp nội soi đường tiêu hóa các bác sĩ đã phát hiện sớm dấu hiệu ung thư ở người bệnh.

Theo bệnh sử, nhiều tháng qua bà Đ. đã đến nhiều bệnh viện thăm khám hầu hết các bác sĩ đều chẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, việc điều trị không mang lại kết quả, tình trạng của người bệnh ngày càng diễn tiến nặng.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã chỉ định nội soi tiêu hóa kết hợp chụp cắt lớp vi tính (MSCT) để đánh giá toàn diện. Kết quả cho thấy người bệnh bị hai tổn thương bất thường trong dạ dày. Mẫu sinh thiết gửi đi giải phẫu bệnh xác định tình trạng “nghịch sản tuyến độ cao” – dạng tổn thương tiền ung thư ở người bệnh.

BS Cao Văn Viễn, Đơn vị Nội soi Tiêu hóa của bệnh viện cho biết: “Nghịch sản độ cao là giai đoạn các tế bào niêm mạc đã biến đổi bất thường và có nguy cơ rất cao tiến triển thành ung thư xâm lấn nếu không được loại bỏ sớm. Rất may, các tổn thương của người bệnh được phát hiện khi còn khu trú ở lớp niêm mạc, chưa lan sâu vào các lớp chứa mạch máu và bạch huyết. Phát hiện ở giai đoạn này giúp điều trị khỏi hoàn toàn, không cần phẫu thuật cắt dạ dày”.

bs-phong-tham-kham-nb.jpg
Sau khi được can thiệp cắt tách vùng tổn thương dưới niêm mạc qua nội soi, bệnh nhân đã bình phục tốt

Sau khi hội chẩn, ê kíp quyết định thực hiện kỹ thuật cắt tách vùng tổn thương dưới niêm mạc qua nội soi. Các bác sĩ đã bóc tách và loại bỏ trọn vẹn vùng niêm mạc chứa tế bào bất thường, bảo toàn nguyên vẹn dạ dày. Sau thủ thuật, người bệnh đã ăn uống được, sức khỏe hồi phục tốt.

Theo Globocan, ung thư dạ dày nằm trong nhóm 5 loại ung thư thường gặp nhất tại Việt Nam, với hơn 16.000 ca mắc mới mỗi năm và hơn 13.000 ca tử vong. Tỷ lệ sống sau 5 năm phụ thuộc chủ yếu vào giai đoạn phát hiện bệnh.

BS.CKI. Cao Hùng Phong nhấn mạnh: “Nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm – khi khối u còn nằm trong lớp niêm mạc, khả năng sống sau 5 năm có thể đạt hơn 90%. Nhưng nếu để bệnh tiến triển sang giai đoạn II, III, tỷ lệ này chỉ còn 20–50%. Khi đã di căn xa, tiên lượng rất dè dặt, dưới 10%”.

Theo các bác sĩ, ung thư dạ dày không có biểu hiện đặc hiệu ở giai đoạn đầu. Những triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu, chán ăn, sụt cân... thường bị bỏ qua. Do đó, nội soi tiêu hóa định kỳ là phương pháp hiệu quả giúp phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư, mở ra cơ hội điều trị khỏi hoàn toàn bằng các kỹ thuật ít xâm lấn.

Vân Sơn
