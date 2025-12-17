Mổ cận không còn là trào lưu – Giới trẻ xem bỏ kính là 'Khoản đầu tư'

Mổ cận không còn là trào lưu nhất thời mà trở thành quyết định đầu tư nghiêm túc cho bản thân và sự nghiệp. Dịp cuối năm, nhiều Gen Z và dân văn phòng chủ động đưa việc “tạm biệt kính” vào kế hoạch chi tiêu như một bước nâng cấp chất lượng sống.

Nếu vài năm trước, phẫu thuật cận thị chủ yếu là câu chuyện nghe người quen mách hay theo trào lưu, thì hiện tại, quyết định "tạm biệt kính cận" của giới trẻ lại đến từ một lý do rất khác: Đầu tư nghiêm túc cho bản thân. Từ dân văn phòng, sinh viên năm cuối đến những người làm sáng tạo – tất cả đều xem phẫu thuật mắt là một khoản đầu tư dài hạn, giúp cải thiện sức khỏe, sự tự tin và cả hiệu suất công việc.

Dịp cuối năm, xu hướng này càng bùng nổ mạnh mẽ, bởi người trẻ ngày nay có kế hoạch, có tính toán và có nhận thức rõ ràng về giá trị bền vững của việc sở hữu đôi mắt sáng.

Thưởng’ cuối năm: Mổ cận trở thành hạng mục đầu tư giá trị dài hạn

Thay vì chỉ chi tiền cho các vật phẩm tiêu dùng nhanh (đồ hiệu, điện thoại mới, du lịch xa), một bộ phận lớn giới trẻ bắt đầu ưu tiên cho những khoản “đầu tư giá trị dài hạn” trong đó nổi bật nhất là phẫu thuật tật khúc xạ để bỏ kính. Điều đáng chú ý, đây không còn là trào lưu nhất thời, mà đã trở thành một hạng mục được Gen Z và dân văn phòng đưa vào kế hoạch chi tiêu cuối năm.

Nguyễn Hương Lan (20 tuổi, Hà Nội), một freelance makeup artist, là một ví dụ điển hình. Với đôi kính dày gần 10 độ, cô thường xuyên gặp bất tiện khi thao tác dưới ánh sáng studio, và đặc biệt thiếu tự tin khi phải xuất hiện trước máy quay.

Lan chia sẻ, cô đã lên kế hoạch mổ cận và tìm hiểu kỹ lưỡng từ lâu: “Mình bắt đầu tìm hiểu các kỹ thuật phẫu thuật khúc xạ hơn một năm nay. Tháng vừa rồi, mình dành thời gian so sánh từng phương pháp như SMILE pro, SMILE hay Femto, xem xét cả yếu tố chi phí, mức độ phù hợp với mắt và thời gian hồi phục. Với mình, đây không phải là chuyện đua theo trend, mà là một mục tiêu rõ ràng trong kế hoạch cá nhân.”

Lan chọn mổ vào dịp cuối năm vì đây là thời điểm cô chủ động thu xếp công việc, có thời gian nghỉ để hồi phục, đồng thời muốn bắt đầu năm mới với một phiên bản tự tin và thoải mái hơn: “Không cần phụ thuộc kính, kể cả mặt mộc hay makeup đều khác ngay. Đây là khoản đầu tư mình chuẩn bị từ rất lâu để tự nâng cấp bản thân.”

Cuối năm là “điểm rơi vàng” – nhưng uy tín bệnh viện mới là yếu tố quyết định

Theo ThS.BS Đặng Thị Như Quỳnh – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, thời điểm cuối năm bệnh viện luôn ghi nhận lượng lớn bạn trẻ chủ động đăng ký phẫu thuật cận thị. Đây là giai đoạn hội tụ nhiều thuận lợi:

- Thời gian nghỉ hợp lý: Phẫu thuật khúc xạ hiện đại chỉ mất khoảng 3–5 phút mỗi mắt, nhưng quá trình khám, đánh giá và hồi phục cần sự tỉ mỉ. Cuối năm, các bạn trẻ có nhiều ngày nghỉ hơn, dễ thu xếp lịch khám, mổ, hồi phục.

- Ngân sách tối ưu: Đây cũng là thời điểm trùng với lương tháng 13, thưởng Tết, khiến việc “đầu tư cho đôi mắt” trở thành lựa chọn hợp lý về mặt tài chính.

DND sở hữu hệ thống công nghệ đồng bộ, hiện đại bậc nhất

BS Quỳnh phân tích: “Với nhiều bạn trẻ, mổ cận không còn là phong trào, mà là một mục tiêu được lên kế hoạch từ sớm, như một khoản tự thưởng xứng đáng sau một năm nỗ lực. Điều này giúp việc bước sang năm mới với một hình ảnh tự tin, chỉn chu hơn trở nên thực tế và dễ thực hiện hơn.”

Tuy nhiên, BS Quỳnh nhấn mạnh, thời điểm thuận lợi chỉ là một phần – quan trọng nhất vẫn là lựa chọn đúng địa chỉ phẫu thuật. Phẫu thuật khúc xạ hiện đại đòi hỏi sự đồng bộ công nghệ, bác sĩ kinh nghiệm và quy trình an toàn nghiêm ngặt. Một ca mổ diễn ra trong vài phút, nhưng đằng sau là cả hệ thống máy móc đo đạc, phân tích, kiểm định vô cùng phức tạp để đảm bảo độ chính xác tối đa.

Công nghệ đồng bộ và phác đồ cá nhân hóa – Tiêu chí chọn lựa của người trẻ thông thái

Tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, trung tâm khúc xạ được trang bị hệ thống công nghệ đồng bộ, nơi mọi thiết bị – từ máy đo khúc xạ, máy phân tích bản đồ giác mạc, máy chụp cắt lớp (OCT) đến các hệ thống laser điều trị – đều được kết nối trên một nền tảng dữ liệu thống nhất. Sự đồng bộ này giúp chuẩn hóa toàn bộ quy trình từ khám – đo – phân tích – điều trị; giảm thiểu sai số khi chuyển dữ liệu; rút ngắn thời gian thăm khám và tăng độ chính xác trong từng thao tác phẫu thuật.. Đặc biệt, DND hội tụ đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khúc xạ – trong đó có các bác sĩ với gần 40 năm thực hành lâm sàng – giúp việc đánh giá, chỉ định và theo dõi sau mổ đạt độ an toàn cao nhất.

