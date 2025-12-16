Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vụ chó nghi dại cắn bé 1 tuổi ở Đà Nẵng: Bất ngờ về số lượng ổ bệnh dại ở xã

Thanh Hiền
TPO - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) đề nghị các xã phát loa thông báo ai bị chó, mèo cắn, cào phải đến ngay cơ sở y tế hoặc điểm tiêm chủng để tiêm phòng dại kịp thời.

Liên quan đến vụ việc chó nghi dại cắn cháu bé 1 tuổi ở thôn 3, xã Thạnh Bình (TP. Đà Nẵng), CDC Đà Nẵng cho hay đây là địa bàn xuất hiện nhiều ổ bệnh dại, nghi dại.

Tính từ đầu năm đến nay, xã Thạnh Bình đã xuất hiện 4 ổ bệnh dại, nghi dại. Đây cũng là ổ thứ 9 trên toàn khu vực huyện Tiên Phước cũ.

Xã Thạnh Bình và các xã giáp ranh thông báo ai bị chó, mèo cắn, cào phải đến ngay cơ sở y tế hoặc điểm tiêm chủng để tiêm phòng dại kịp thời. Ảnh: T.H.

Trước tình hình phức tạp này, CDC Đà Nẵng đề nghị trung tâm y tế khu vực Tiên Phước và trạm y tế các xã tiếp tục rà soát các trường hợp bị chó, mèo cắn, cào, vận động người dân khẩn trương đến cơ sở Y tế để được tư vấn, xử trí và tiêm phòng theo đúng quy định. Đồng thời tăng cường việc tuyên truyền về phòng, chống bệnh dại cho người dân.

Riêng UBND xã Thạnh Bình và các xã giáp ranh phải phát loa thông báo ai bị chó, mèo cắn, cào phải đến ngay cơ sở y tế hoặc điểm tiêm chủng để tiêm phòng dại kịp thời. Thông báo người dân thôn 3 và dân các khu vực lân cận xích, nhốt chó mèo để theo dõi. Bên cạnh đó, thống kê số lượng chó mèo và khẩn trương triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh định kỳ.

Theo Nghị định 282, việc thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị xử phạt từ 500.000 - 1.000.000 đồng. Để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác bị phạt 2.000.000 - 3.000.000 đồng.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 6/12, cháu G.K. (1 tuổi, thôn 3, xã Thạnh Bình) đến chơi tại nhà ông L.V.T. Trong lúc chơi, bé đưa tay chụp vào miệng con chó nên bị chó cắn vào ngón trỏ bàn tay trái, gây trầy xước da và rỉ máu. Con chó sau đó đã bỏ nhà đi và mất tích.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #ổ bệnh dại #chó cắn #trẻ bị chó cắn #bệnh dại #Trung tâm kiểm soát bệnh tật #tiêm phòng dại #bé 1 tuổi

