Chó nghi dại cắn bé 1 tuổi ở Đà Nẵng rồi bỏ nhà đi, cả làng cảnh giác

TPO - Sau khi cắn em bé, đến tối cùng ngày con chó bỏ nhà đi. Hai ngày sau, người dân xung quanh phát hiện một con chó chết bên bờ sông và đăng lên Facebook.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong ngày 16/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cho hay, khoảng 16 giờ ngày 6/12, cháu G.K. (1 tuổi, thôn 3, xã Bình Thạnh) đến chơi tại nhà ông L.V.T. Trong lúc chơi, em bé đưa tay chụp vào miệng con chó nên bị chó cắn vào ngón trỏ bàn tay trái, gây trầy xước da và rỉ máu. Người nhà đã rửa tay cho bé bằng nước sạch và xà phòng, thoa dầu.

Thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị xử phạt 500.000 -1.000.000 đồng.

Sau sự việc, con chó bị người nhà la mắng và đến tối cùng ngày con chó đã bỏ nhà đi. Chiều ngày 8/12, người dân xung quanh phát hiện một con chó chết bên bờ sông và đăng lên Facebook. Ông T. đi đến xem thử có phải con chó nhà mình hay không, nhưng khi đến nơi thì xác chó không còn, người dân cho biết đã vứt xuống sông nên ông không xác định được có phải con chó của gia đình hay không. Đến hiện tại, con chó nhà ông vẫn mất tích.

Đến 16 giờ 35 phút ngày 8/12, do lo lắng, gia đình đã đưa bé K. đi tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại tại Trung tâm Tiêm chủng dịch vụ vắc xin Tiên Phước.

Sau khi nhận được thông tin về con chó nghi bị mắc bệnh dại, cơ quan y tế phối hợp với chính quyền địa phương và Thú y xã tiến hành rà soát tất cả các trường hợp người bị con chó này cắn/cào/liếm, tư vấn sát khuẩn, rửa vết thương. Hướng dẫn đến cơ sở y tế khám và tiêm phòng theo đúng quy định. Vì xác chó không còn nên Thú y xã không thể lấy mẫu gửi xét nghiệm được.

CDC Đà Nẵng chia sẻ thêm, các đơn vị chức năng cũng tăng cường việc tuyên truyền phòng bệnh trong cộng đồng, thông báo rộng rãi đến toàn thể người dân trong thôn 3 và khu vực lân cận về tình hình bệnh dại xảy ra trong thời gian qua, nâng cao cảnh giác, không chủ quan. Đồng thời rà soát số hộ nuôi chó, mèo; vận động người dân tiêm phòng dại cho vật nuôi đạt tỷ lệ cao.