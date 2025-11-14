Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người đàn ông 30 tuổi phát bệnh dại sau khi bị chó cắn 6 tháng

TPO - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân nam S.V.Đ (30 tuổi, trú tại Tuyên Quang) trong tình trạng nguy kịch với các biểu hiện điển hình của bệnh dại giai đoạn toàn phát. Khi vào viện, người bệnh kích thích nhiều, sợ ánh sáng, sợ nước, suy hô hấp và phải đặt ống nội khí quản để thở máy.

img-0410.jpg
Bệnh nhân phát bệnh dại sau 6 tháng bị chó cắn.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 6 tháng trước, anh Đ. từng bị chó cắn cùng thời điểm với người thân và hàng xóm. Những người khác đều được tiêm vắc xin phòng dại, riêng anh không tiêm bất kỳ mũi nào. Ba ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng thần kinh rõ rệt như kích thích, sợ gió, sợ ánh sáng, sợ nước. Sau một ngày điều trị tại tuyến dưới nhưng không cải thiện, anh được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Tại bệnh viện, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân sốt 38,3°C, có dấu hiệu nhiễm trùng, gáy cứng, nghi tổn thương thần kinh trung ương. Vùng lưng xuất hiện các mảng xuất huyết do gia đình từng áp dụng cạo gió trước đó. Tình trạng hô hấp của bệnh nhân xấu nhanh, phải duy trì thở máy, phổi có nhiều rales ẩm hai bên. Kết quả chọc dịch não tuỷ cho thấy tăng áp lực và xét nghiệm dại trong dịch não tuỷ dương tính. Sau khi xác định bệnh nhân mắc dại, gia đình xin đưa về chăm sóc tại nhà.

ThS. Trương Tư Thế Bảo, Khoa Cấp cứu của bệnh viện, cho biết đây là trường hợp vô cùng đáng tiếc. Dù thời điểm bị chó cắn đã cách đây nhiều tháng, nhưng việc không tiêm phòng sau phơi nhiễm khiến bệnh nhân rơi vào nguy hiểm. Virus dại có thể ủ bệnh hàng tuần đến vài tháng, song khi đã phát bệnh thì gần như không còn cơ hội cứu chữa.

Bác sĩ Bảo nhấn mạnh người bị động vật nghi dại cắn, cào không chảy máu hoặc bị liếm lên vùng da tổn thương cần được tiêm phòng ngay. Với các vết thương nặng hoặc ở vị trí nguy hiểm như mặt, đầu, cổ, bàn tay, bộ phận sinh dục…, bác sĩ sẽ chỉ định thêm huyết thanh kháng dại bên cạnh vắc xin. Ông cảnh báo bệnh dại có thể âm thầm kéo dài nhiều tháng nhưng khi phát cơn, tỷ lệ tử vong gần như 100%. Tiêm phòng sớm là biện pháp duy nhất bảo vệ tính mạng. Người dân tuyệt đối không tự ý đắp lá, bôi thuốc hay áp dụng mẹo dân gian lên vết thương vì có thể gây nhiễm trùng và làm giảm hiệu quả điều trị.

Hà Minh
