Giám đốc BV Bạch Mai nói gì về kế hoạch khám chữa bệnh tại cơ sở 2 ở Ninh Bình?

TPO - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình dự kiến chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2025. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định bệnh viện đảm bảo chất lượng chuyên môn đồng đều giữa hai cơ sở. Cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường bệnh, được đầu tư đồng bộ, hiện đại với đầy đủ chuyên khoa tương đương cơ sở chính ở Hà Nội.

Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, nhằm giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội và phục vụ tốt hơn người dân khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ.

Theo Nghị quyết 34 của Chính phủ, mục tiêu hoàn thiện xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được đặt ra trước ngày 30/11/2025. Trong suốt thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Y tế, các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ hoàn thiện công trình.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các hạng mục cuối cùng đang được khẩn trương hoàn thiện. Các bên liên quan đang nỗ lực tối đa để đảm bảo đúng tiến độ, sẵn sàng bàn giao và đưa vào vận hành theo đúng kế hoạch.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Nguồn nhân lực và thiết bị y tế sẵn sàng vận hành

Cùng với quá trình hoàn thiện hạ tầng, Bệnh viện Bạch Mai đã chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho cơ sở mới. Đến nay, hơn 600 cán bộ y tế gồm bác sĩ, điều dưỡng và kĩ thuật viên có trình độ chuyên môn sâu và nhiều năm kinh nghiệm tại cơ sở 1 đã đăng kí tình nguyện luân chuyển về làm việc tại cơ sở 2.

“Chúng tôi đã tuyển chọn và đào tạo kĩ lưỡng đội ngũ nhân viên y tế, đảm bảo khi về công tác tại cơ sở 2, họ sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và phong cách phục vụ chuẩn mực”, PGS. Cơ nói.

Toàn bộ hệ thống trang thiết bị tại cơ sở 2 được đầu tư đồng bộ, thế hệ mới, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống phòng mổ, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, cấp cứu và hồi sức đều được trang bị hiện đại, bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh tương đương, thậm chí có thể vượt trội so với cơ sở 1.

Đảm bảo chất lượng chuyên môn đồng đều giữa hai cơ sở

Trả lời phóng viên báo Tiền Phong, PGS.TS Đào Xuân Cơ khẳng định, cơ sở 2 sẽ hoạt động với mô hình quản lí, dữ liệu, nhân sự và chuyên môn liên thông hoàn toàn với cơ sở 1.

“Người bệnh đến khám ở cơ sở 1 hay cơ sở 2 đều được hưởng cùng một chất lượng dịch vụ và điều trị. Chúng tôi đang đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế công nhận cơ sở 2 là bệnh viện có chức năng chuyên môn sâu, kĩ thuật cao, đồng thời được liên thông hoàn toàn với cơ sở 1, từ dữ liệu bệnh án, nhân lực, chuyên môn đến tài chính”, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết.

Ông nhấn mạnh, việc vận hành hai cơ sở đồng bộ giúp Bệnh viện Bạch Mai trở thành bệnh viện công đầu tiên hoạt động theo mô hình “bệnh viện thông minh - hai cơ sở kết nối”, trong đó công nghệ số đóng vai trò trung tâm trong quản lí, điều hành và chăm sóc người bệnh.

Hướng tới mô hình bệnh viện đẳng cấp quốc tế

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, khi cơ sở 2 đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai sẽ giảm tải đáng kể cho cơ sở 1, đồng thời mở rộng quy mô phục vụ người dân tại các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam và khu vực Bắc Trung Bộ.

“Chúng tôi hướng tới xây dựng hệ thống bệnh viện Bạch Mai đạt chuẩn quốc tế, nơi người dân Việt Nam có thể tiếp cận công nghệ y tế tiên tiến, điều trị hiệu quả mà không cần ra nước ngoài”, PGS.TS Đào Xuân Cơ nói.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được kì vọng trở thành trung tâm y tế hiện đại, đào tạo và chuyển giao kĩ thuật cho khu vực phía Nam miền Bắc, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Dự kiến, bệnh viện sẽ chính thức đón bệnh nhân đầu tiên vào cuối năm nay, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của một trong những bệnh viện đầu ngành lớn nhất Việt Nam.