Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị giải thích sự cố sau mổ của hơn 70 bệnh nhân

TPO - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa lên tiếng giải thích về sự cố liên quan đến vết mổ nội soi khiến nhiều bệnh nhân và người nhà lo lắng. Theo đó, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện này xác định, nguyên nhân là do một loại vi khuẩn hiếm gặp mang tên Nontuberculous Mycobacteria (NTM) gây tổn thương tại vết mổ.

Trước đó, từ tháng 9 đến đầu tháng 10/2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị ghi nhận một số bệnh nhân tái khám sau phẫu thuật nội soi với biểu hiện sưng tấy, chảy dịch kéo dài tại vị trí lỗ chọc TROCA, dù tình trạng toàn thân ổn định, không sốt và các chỉ số xét nghiệm máu bình thường.

Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị giải thích về sự cố sau mổ.

Ngay khi phát hiện bất thường, Ban Giám đốc bệnh viện đã họp khẩn, tạm dừng hoạt động phòng mổ số 2 – nơi thực hiện các ca phẫu thuật liên quan; đồng thời khử khuẩn toàn diện khu vực mổ, thay đổi quy trình tiệt khuẩn dụng cụ, chuyển sang hấp tiệt khuẩn tập trung tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Ngày 25/10, Hội đồng chuyên môn được thành lập và mời chuyên gia của Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam hỗ trợ. Đến ngày 10/11, Phó Chủ tịch Hội, ông Trần Hữu Luyện trực tiếp khảo sát, đánh giá quy trình vô khuẩn và nhận định các biểu hiện tại Quảng Trị tương đồng với sự cố từng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang năm 2013, khi 92 bệnh nhân nhiễm vi khuẩn NTM sau phẫu thuật nội soi.

Theo các chuyên gia, NTM là loại vi khuẩn phát triển chậm, khó phát hiện bằng xét nghiệm thông thường, có khả năng kháng hầu hết các loại kháng sinh phổ biến và dễ gây tổn thương kéo dài tại vết mổ.

Từ kết quả này, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị đã phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế xây dựng phác đồ điều trị chuyên biệt, triển khai cho các bệnh nhân có biểu hiện nhiễm khuẩn.

Song song đó, bệnh viện rà soát toàn bộ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, thành lập tổ chăm sóc và hỗ trợ người bệnh, thường xuyên thăm hỏi, hướng dẫn bệnh nhân theo dõi tại nhà.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, bác sĩ chuyên khoa II Phan Xuân Nam, cho biết đây là sự cố y khoa hiếm gặp, không do sai sót chuyên môn của phẫu thuật viên. “Chúng tôi đã minh bạch thông tin, phối hợp với các chuyên gia đầu ngành để điều tra, xử lý và đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh. Hiện đa số bệnh nhân đã tiến triển tốt, vết thương khô, không còn chảy dịch” - ông Nam nói.

Các bác sỹ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thăm khám những bệnh nhân gặp sự cố sau mổ.

Theo thống kê, từ tháng 7 đến đầu tháng 10/2025, bệnh viện thực hiện hơn 500 ca phẫu thuật nội soi, trong đó khoảng 70 bệnh nhân có biểu hiện chảy dịch, đau nhức, vết mổ chậm liền. Hiện gần 50 người đang được điều trị tại bệnh viện, số còn lại được chuyển tuyến hoặc theo dõi ngoại trú.

Lãnh đạo bệnh viện khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế và các chuyên gia đầu ngành để hoàn thiện quy trình vô khuẩn, duy trì công tác chăm sóc, theo dõi và hỗ trợ người bệnh cho đến khi hồi phục hoàn toàn.