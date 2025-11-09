Chuyên gia cảnh báo mối nguy hại từ vi khuẩn thời điểm giao mùa

Các nghiên cứu cho thấy, nhà vệ sinh là nơi ẩn chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp. Nếu không vệ sinh thường xuyên, đây sẽ là nguồn lây nhiễm âm thầm gây viêm họng, viêm phổi...cho cả gia đình, đặc biệt trong thời điểm giao mùa tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Thời điểm giao mùa, sự thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn sinh sôi, phát triển mạnh và dễ dàng tấn công mỗi người, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và người có hệ miễn dịch yếu. Bên cạnh việc giữ ấm và bổ sung dinh dưỡng để tăng đề kháng, phòng ngừa bệnh tật, nhiều người thường quên mất vấn đề cũng nằm ở môi trường sống – nơi mầm bệnh ẩn mình mỗi ngày.

Theo TTƯT.GS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, trẻ em là đối tượng dễ mắc phải các bệnh lý, đặc biệt là các bệnh về hô hấp vào thời điểm giao mùa do sức đề kháng và sự thích nghi với thay đổi nhiệt độ kém hơn so với người lớn. Theo thống kê tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp ở trẻ thường gia tăng vào các thời điểm tháng 3-4 và tháng 9-10. Bên cạnh đó, những người có bệnh nền (hen, viêm phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đái tháo đường, ung thư…) cũng dễ có nguy cơ mắc phải các bệnh hô hấp cấp tính trong giai đoạn này.

Trẻ em là đối tượng dễ mắc phải các bệnh lý về hô hấp vào thời điểm giao mùa.

Ngoài sự thay đổi của thời tiết, nhiệt độ, GS.TS Nguyễn Tiến Dũng cũng chỉ ra một nguyên nhân đáng lưu tâm: “Xã hội ngày càng phát triển, môi trường ngày càng bị hủy hoại, đặc biệt là môi trường không khí. Ô nhiễm không khí là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp. Ô nhiễm có thể xảy ra từ trong chính căn nhà của mỗi người, từ phòng ngủ, phòng bếp đến nhà vệ sinh”.

Trong môi trường nhà vệ sinh, các vi khuẩn từ chất thải và cặn bã có thể chứa ammonia và hydro sulfide, gây ho, hắt hơi và khó thở, đặc biệt ở những người có bệnh hô hấp mãn tính như hen suyễn. Một số vi khuẩn như Pseudomonas aeruginosa còn có thể gây viêm phổi và viêm xoang.

Vi khuẩn có thể tích tụ và lây lan trên cơ thể và quần áo của mọi người thông qua quá trình xả bồn cầu, từ các giọt bắn hoặc lây truyền gián tiếp sau khi vi khuẩn lắng đọng trên các bề mặt trong nhà vệ sinh như bồn cầu, vòi nước, tay nắm cửa…

Sự nhiễm khuẩn có thể lan rộng ra ngoài môi trường nhà vệ sinh nếu không có các biện pháp can thiệp hiệu quả. Vi khuẩn và virus có thể lây lan từ bề mặt nhà vệ sinh sang các vật dụng trong phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp.

Khi mắc bệnh do vi khuẩn gây nên, bệnh nhân cần được điều trị bằng kháng sinh kết hợp chăm sóc thông thường. Tuy nhiên việc sử dụng kháng sinh cần có sự chỉ định của bác sĩ, tránh tuyệt đối tự ý và lạm dụng kháng sinh cho trẻ, tránh tình trạng kháng kháng sinh gây nên những hệ lụy nghiêm trọng với sức khỏe.

Nhấn mạnh đến sự sinh sôi, phát triển của vi khuẩn, GS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết hiện nay, tại một số địa phương, việc thiếu thốn về cơ sở vật chất, nguồn nước trong nhà vệ sinh không đảm bảo khiến mật độ vi khuẩn trong không khí, trên các bề mặt phát triển mạnh, từ đó dẫn tới tỷ lệ các bệnh lây truyền qua đường hô hấp cũng tăng lên.

Nhiều gia đình chỉ chú trọng vấn đề giữ ấm cho trẻ, mà quên rằng việc làm sạch môi trường sống là vô cùng quan trọng. Vi khuẩn không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chúng bám khắp nơi từ tay nắm cửa, khăn tắm đến sàn nhà vệ sinh…Chính vì vậy, việc giữ một môi trường sống sạch sẽ, loại trừ vi khuẩn là vô cùng quan trọng để phòng bệnh cho trẻ.

Môi trường sống trong gia đình, đặc biệt là nhà vệ sinh có thể tiềm ẩn nhiều vi khuẩn gây bệnh.

Để phòng ngừa các bệnh lý đường hô hấp ở trẻ vào thời điểm giao mùa, GS.TS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo các biện pháp quan trọng.

- Chú ý vấn đề về vệ sinh môi trường sống trong nhà: Mỗi gia đình cần loại bỏ hoàn toàn khói thuốc xâm nhập vào không gian sống; Hạn chế sử dụng bếp củi, đốt nhang, vàng mã…; Nên mở cửa trong nhà cho thông thoáng; Loại bỏ nấm mốc, vi khuẩn, côn trùng…trong nhà, đặc biệt là trong nhà tắm, nhà vệ sinh.

- Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho trẻ đa dạng, đầy đủ dưỡng chất giúp tăng cường đề kháng.

- Tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch cho trẻ.

- Cho trẻ vận động ở ngoài trời để trẻ có sự gắn kết và hòa nhập với thiên nhiên trong lành.