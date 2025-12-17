Huế bàn giao toàn bộ trạm y tế về UBND cấp xã quản lý

TPO - Từ ngày 16/12, 40 trạm y tế xã, phường trên địa bàn TP. Huế chính thức do UBND cấp xã trực tiếp quản lý, thay vì trực thuộc các trung tâm y tế như trước đây, với tổng cộng 855 viên chức.

Thực hiện chủ trương kiện toàn mô hình tổ chức y tế cơ sở, Sở Y tế TP. Huế tổ chức bàn giao nguyên trạng 40 trạm y tế xã, phường từ các trung tâm y tế về UBND cấp xã quản lý, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Nhân viên Trạm Y tế xã Phú Vang (TP. Huế) trực tiếp chăm sóc sức khỏe﻿ người dân ngay tại nhà.

Hiện 40 trạm y tế xã, phường do UBND cấp xã tại Huế quản lý có tổng cộng 855 viên chức; trong đó có 169 bác sĩ, 94 điều dưỡng, 163 hộ sinh, 119 dược sĩ, 175 y sĩ, 126 dân số viên và 8 viên chức thuộc các chuyên ngành khác.

UBND các xã, phường là cơ quan trực tiếp quản lý toàn diện hoạt động của trạm y tế trên địa bàn. Sở Y tế TP. Huế và các trung tâm y tế tiếp tục thực hiện chức năng quản lý chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ, giám sát kỹ thuật; đồng thời phối hợp với địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, triển khai các chương trình y tế và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo lộ trình của thành phố.

Liên quan công tác hậu bàn giao, lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn quan tâm bố trí đầy đủ điều kiện cần thiết để trạm y tế hoạt động ổn định, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các trung tâm y tế trong chỉ đạo, điều hành chuyên môn, bảo đảm không để gián đoạn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Bên cạnh đó, đội ngũ viên chức trạm y tế cần chủ động thích ứng với mô hình quản lý mới, phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn y đức, tận tâm phục vụ nhân dân.

Theo Sở Y tế TP. Huế, thời gian tới, Sở và các trung tâm y tế sẽ tiếp tục đồng hành cùng UBND cấp xã, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, tham mưu cho cấp có thẩm quyền các cơ chế, giải pháp phù hợp, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.