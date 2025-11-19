Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia nhưng không có nước sạch

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù được xây mới, đưa vào sử dụng đầu năm 2025 và đạt chuẩn quốc gia, nhưng Trạm Y tế Phổ Châu (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) lại rơi vào cảnh không có nước sạch để sử dụng. Giếng khoan nhiễm phèn nặng khiến trạm phải mua nước đóng chai để rửa và khử khuẩn dụng cụ y tế, còn bệnh nhân lẫn nhân viên đều lo lắng, e ngại khi phải dùng nguồn nước ố vàng.

4fc1bc406aa4e6fabfb5-6351.jpg
Trạm Y tế Phổ Châu (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) vừa đưa vào sử dụng đầu năm 2025, đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: YT

Bác sĩ Nguyễn Tấn Linh – Trưởng trạm Y tế Phổ Châu cho biết, trạm buộc phải sử dụng nguồn nước giếng khoan nhiễm phèn vì khu vực chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung. “Nguồn nước bị nhiễm phèn trầm trọng. Bệnh nhân đến khám và cả nhân viên y tế đều phải dùng nước này suốt thời gian dài qua”, bác sĩ Linh chia sẻ.

Nước nhiễm phèn khiến tất cả thiết bị vệ sinh, từ vòi rửa tay, bồn rửa đến nhà vệ sinh đều bị ố vàng. Đáng lo ngại nhất là khâu rửa và khử khuẩn dụng cụ y tế, vốn đòi hỏi tuyệt đối sạch. Để đảm bảo an toàn, trạm Y tế Phổ Châu buộc phải mua nước đóng chai về dùng mỗi ngày. “Không ai muốn làm vậy, nhưng không còn lựa chọn khác. Nếu dùng nước phèn để rửa dụng cụ, nguy cơ nhiễm khuẩn là rất lớn”, một nhân viên y tế nói.

Người dân đến khám cũng không giấu được nỗi lo. Ông N.T.V. (trú thôn Châu Me, phường Sa Huỳnh) nhìn bồn rửa tay ố vàng mà lắc đầu: “Bác sĩ và bệnh nhân đều phải rửa tay thường xuyên trước và sau khi tiếp xúc để đảm bảo vệ sinh. Nhưng thấy nước nhiễm phèn nặng thế này, ai cũng e dè. Nói là trạm đạt chuẩn quốc gia mà lại thiếu nước sạch thì khó chấp nhận”.

44d9fa592cbda0e3f9ac-5400.jpg
Khám chữa bệnh tại trạm Y tế Phổ Châu (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: YT

Điều khiến nhiều người băn khoăn là trạm vừa xây mới nhưng hệ thống cấp nước sạch lại không được đầu tư đồng bộ.

“Đơn vị đã nhiều lần kiến nghị đầu tư hệ thống lọc nước để cải thiện tình trạng nhiễm phèn, tuy nhiên công trình vẫn trong thời gian bảo hành nên phải chờ cấp có thẩm quyền xử lý. Trong lúc chờ đợi, tất cả hoạt động khám chữa bệnh phải xoay xở trong điều kiện thiếu thốn”, bác sĩ Linh nói.

Một trạm y tế được đầu tư khang trang, đạt chuẩn quốc gia nhưng lại thiếu yếu tố cơ bản nhất là nước sạch đã đặt ra nhiều bất cập trong công tác quản lý, giám sát chất lượng công trình y tế cơ sở.

06f3f6a6537cdf22866d.jpg
Nước ở Trạm Y tế Phổ Châu (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) bị nhiễm phèn, ố vàng.

Người dân phường Sa Huỳnh mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục, trước mắt là hỗ trợ hệ thống lọc nước tạm thời, lâu dài là đầu tư nguồn cấp nước sạch ổn định. Bởi với một cơ sở y tế tuyến đầu, nơi hàng ngày tiếp nhận nhiều ca bệnh, nước sạch không chỉ là điều kiện tối thiểu, mà còn là yếu tố sống còn để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Nguyễn Ngọc
#Thiếu nước sạch tại trạm y tế #Ảnh hưởng chất lượng khám chữa bệnh #Vấn đề nguồn nước nhiễm phèn #Chính sách cấp nước chưa đồng bộ #An toàn vệ sinh y tế #Khó khăn trong duy trì hoạt động y tế #Chờ đầu tư hệ thống lọc nước #Bất cập quản lý công trình y tế #Tác động đến cộng đồng địa phương

