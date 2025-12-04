Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPHCM chỉ đạo khẩn sau vụ án 'xây nhầm' gần 50 căn nhà trên đất người khác

Hương Chi

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa chỉ đạo 36 xã, phường thuộc tỉnh Bình Dương (cũ) khẩn trương kiểm tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn, báo cáo kết quả chậm nhất đến ngày 31/12 để sở báo cáo UBND TPHCM.

Ngày 4/12, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, đơn vị này vừa có văn bản yêu cầu các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) khẩn trương kiểm tra toàn diện việc phân lô, bán nền trên địa bàn.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề nghị chủ tịch UBND 36 xã, phường khu vực tỉnh Bình Dương (cũ) khẩn trương thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn. Kết quả thực hiện báo cáo về sở trước ngày 31/12/2025 để tổng hợp báo cáo UBND TPHCM.

Chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng phân lô, bán nền, xây dựng trái phép trên địa bàn diễn ra trong thời gian qua, nhất là sau khi Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố vụ án liên quan đến vụ “xây nhầm” gần 50 căn nhà trên đất người khác rồi bán cho nhiều người đến ở, xảy ra tại phường Tân Khánh mà Báo Tiền Phong đã có nhiều bài phản ánh.

tp-nha.jpg
Khu vực công trình nhà xây dựng trái phép trên địa bàn phường Tân Khánh

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay có không ít xã, phường ở TPHCM tồn tại nhiều khu phân lô, bán nền, xây dựng trái phép, để lại nhiều hệ lụy.

Một trong những nơi xuất hiện nhiều khu vực xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp là phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là phường Tân Khánh, TPHCM.

Số liệu thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, hiện nay trên địa bàn phường Tân Khánh có tới 44 khu, 43 điểm, 3.512 căn nhà xây dựng trái phép. Trong đó, giai đoạn từ 2005 đến 2017 có 41 khu, 20 điểm; giai đoạn từ 2018 đến 2023 có 3 khu, 23 điểm.

Từ 2024 đến nay, tình trạng xây dựng nhà trái phép được kiểm soát tốt.

Cũng tại phường Tân Khánh, thời gian qua, Báo Tiền Phong đã phản ánh vụ “xây nhầm” gần 50 căn nhà trái phép.

Theo đó, ông Lê Văn Hoàng (sinh năm 1969) cùng một số cá nhân đã tiến hành xây gần 50 căn nhà liền kề trên đất của ông Trương Minh Ký (cũng sinh năm 1969) rồi chuyển nhượng cho nhiều người thông qua hình thức giấy tay, lập vi bằng... Những người nhận chuyển nhượng nhà, đất từ ông Hoàng chủ yếu là lao động nghèo từ các tỉnh, thành đến Bình Dương (cũ) làm ăn, sinh sống, điều kiện kinh tế khó khăn.

Cách thức ông Hoàng thực hiện là xây nhà rồi chuyển nhượng cả nhà, đất với giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/căn tùy diện tích. Ước tính, số tiền ông Hoàng nhận được khoảng 27 tỷ đồng.

Theo kết quả định giá ngày 29/11/2023 của Hội đồng định giá TP Tân Uyên (cũ), giá trị thửa đất số 87 tại thời điểm định giá là hơn 40 tỷ đồng.

Theo xác minh, khu đất của ông Trương Minh Ký (SN 1969) bị ông Lê Văn Hoàng "xây nhầm" có diện tích 6.465 m2 thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 tại phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là phường Tân Khánh, TPHCM. Toàn bộ phần diện tích đất nói trên của ông Ký là đất nông nghiệp, không phải đất ở.

Nguồn gốc phần đất nêu trên là do cha mẹ ông Ký để lại và được ông sử dụng từ năm 1988. Năm 1999, gia đình ông Ký đi kê khai, đăng ký và được UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để xác minh làm rõ hành vi liên quan của ông Lê Văn Hoàng và các đối tượng.

Hương Chi
#TPHCM #phân lô #bán nền #trái phép #Bình Dương #xây dựng trái phép #đất #xây nhầm #vụ án #xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác

