Vụ bằng đại học nước ngoài của 40 học viên không được công nhận: Học viên suy sụp, trường 'lấy làm tiếc'

TPO - Nhận được tin bằng đại học không được công nhận, học viên suy sụp, trầm cảm nặng phải nhập viện điều trị. Trong khi đó, Trường Cao đẳng nghề thiết kế thời trang London cho biết rất 'lấy làm tiếc' vì bằng không được công nhận vì quy định của pháp luật.

Phải nhập viện điều trị trầm cảm

Liên quan đến vụ 40 học viên được cấp bằng đại học nước ngoài nhưng Bộ GD&ĐT từ chối xác nhận, ngày 15/12, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, H.P.M (trú tại phường Tây Hồ) cho biết: Sau khi nhận được tin bằng đại học không được xác nhận, gia đình rất sốc. Bản thân em suy sụp, bị trầm cảm phải vào Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

M từng theo học Đại học Công Đoàn, nhưng bỏ dở để học ngành Truyền thông thời trang tại Học viện Thiết kế và Thời trang London (Trường Cao đẳng nghề thiết kế thời trang London - LCDF). Do không có học bổng nên cô đóng 100% học phí với mức 209 triệu đồng/năm học. Đến khi sự việc vỡ lỡ, M mới nhận ra, trong quá trình đào tạo tại trường, đã có nhiều vấn đề bất thường.

M kể: Sau khi học xong chương trình cao đẳng, dù trường giới thiệu học liên thông đại học nhưng thông báo đợi 1 năm sau mới có lớp. Khi học viên không đồng ý, trường đã tổ chức lớp học trực tuyến cho 2 học viên theo học chương trình đại học.

V.H.L chia sẻ lại hành trình "đau đớn" khi tốn nhiều tiền bạc, thời gian học nhưng nhận cái kết đắng

Cũng theo M, em và gia đình được thông báo đóng học phí cho 3 kỳ học liên thông lên trình độ đại học. Nếu học viên có nguyện vọng sang Anh để nhận bằng tốt nghiệp sẽ phải đóng thêm 70 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình không có nguyện vọng nên không đóng tiền.

Gần đây, M mới biết bằng không được xác nhận. Cô suy sụp, đau đớn, bởi đã chi hàng trăm triệu đồng, tin tưởng theo học tại Trường LCDF rồi nhận cái kết "đắng". Thấy con có biểu hiện bất thường về tâm lý, gia đình đưa đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám và được xác nhận bị trầm cảm phải nằm viện. Vài ngày gần đây, tình trạng bệnh đã đỡ, M mới được xuất viện về nhà. "Giờ em muốn nhà trường công khai thông tin, xin lỗi và bồi thường cho các học viên", M nói.

V.H.L là cựu học viên, cũng là giảng viên của Trường LCDF (vừa nghỉ việc). L cho rằng, trường đã có rất nhiều chiêu để tuyển sinh theo phương thức “lùa gà”.

Khi còn là học sinh lớp 11 ở trường THPT, L vẽ đẹp nên được cử tham dự cuộc thi “Việt Nam nơi tôi sống” do Trường LCDF tổ chức và đoạt giải Nhất. Khi nhận giải, cô được hứa hẹn sẽ cấp học bổng toàn phần khi theo học hệ cao đẳng tại Trường LCDF. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp THPT, cô và gia đình đến tìm hiểu lại chỉ được cấp học bổng 50% học phí vì lý do, không học ngay trong năm. Nhưng rồi, tin theo giới thiệu, quảng cáo của trường, gia đình đồng ý cho L đồng ý theo học hệ cao đẳng.

Tốt nghiệp cao đẳng, L đi làm ở công ty tư nhân được hơn 1 năm. Bất ngờ, L nhận được tin nhắn và cuộc gọi của nhân viên Trường LCDF thông báo về việc học chuyển tiếp đại học tại Việt Nam. Sau khi gửi hồ sơ, cô được xác nhận cấp học bổng 70 triệu đồng. Số tiền cô phải đóng thêm để học liên thông là 196,2 triệu đồng, bao gồm 70 triệu đồng phí để sang Anh nhận bằng đại học. Sau này, cô và các học viên khác không được đi Anh nhưng phải sau nhiều lần đòi tiền mới được trả lại.

“Quá trình học, lớp từng nhiều lần có ý kiến về chất lượng giảng viên. Thậm chí đang học, giáo viên "biến" mất cả chục ngày", L kể.

Tốt nghiệp đại học, cô sang Anh học bằng thạc sĩ, hiện đang chờ cấp bằng. Về nước, L nhận lời mời giảng dạy toàn thời gian cho ngành Thiết kế Đồ họa của Trường LCDF. Khi nhận việc, cả khoa chỉ có mình L là giảng viên đảm nhiệm việc dạy 9 học viên.

Tuy nhiên, sát ngày lên lớp, L nhận được chỉ đạo của cấp trên, phải cho học viên của ngành khác chuyên môn “học tạm”. Không chấp nhận một giáo án soạn riêng cho ngành Thiết kế Đồ họa lại dạy cho ngành khác, L có ý kiến nhưng không được chấp nhận. Từ đầu tháng 10/2025, khi phát hiện những bất thường, L xin nghỉ việc.

Nhiều học viên từng theo học tại Trường LCDF trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong

“Tôi đã mất tiền bạc và bao nhiêu năm thanh xuân ở trường này để rồi giờ đây trình độ 12/12. Cả gia đình “sốc”, còn tôi cảm giác vỡ vụn, tương lai, sự nghiệp không biết sẽ đi đâu, về đâu khi bằng không được công nhận”, L nói.

Theo L, khi lùm xùm bằng cấp nổ ra đã ảnh hưởng quyền lợi của rất nhiều cựu học viên. Tuy nhiên, đến ngày 15/12, phía nhà trường không có bất kỳ lời xin lỗi hay đưa ra hướng xử lý phù hợp. Thay vào đó, trường chỉ đưa ra thư ngỏ với lời lẽ lòng vòng, đổ lỗi.

Trường LCDF báo cáo gì?

Trong văn bản gửi Bộ GD&ĐT, Trường LCDF khẳng định phía Anh Quốc đã chuyển giao toàn bộ giáo trình, chương trình đào tạo của Học viện cho Trường LCDF sử dụng dạy học và cấp bằng cho sinh viên.

Trường cũng đã giảng dạy chương trình 100% của nước ngoài và sử dụng bằng cấp của Vương quốc Anh cho sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam.

“Phía Trường LCDF rất lấy làm tiếc nếu các bằng cấp uy tín và có giá trị toàn cầu của tổ chức Pearson và Liverpool John Moore University không được công nhận tại Việt Nam chỉ vì lý do quy định của pháp luật buộc sinh viên phải xuất cảnh sang Anh du học với chi phí tốn kém hơn rất nhiều”, trường này báo cáo.

Trường LCDF cũng gửi kèm danh sách 47 học viên tốt nghiệp ĐH Liverpool John Moores và 2 học viên tốt nghiệp University Of Hertfordshire.