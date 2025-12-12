Vụ bằng đại học nước ngoài của 40 học viên không được công nhận: Thông tin chính thức từ Bộ Giáo dục & Đào tạo

TPO - "Đến thời điểm hiện tại, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp Giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào của trường”, Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) khẳng định.

Liên quan đến vụ việc hơn 40 học viên học đã được cấp bằng đại học của Trường ĐH Liverpool John Moores nhưng không được Bộ GD&ĐT xác nhận, Báo Tiền Phong đã đề nghị Bộ GD&ĐT làm rõ các nội dung liên quan.

Về sự việc trên, Bộ GD&ĐT cho biết: Trước đó, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) nhận được hồ sơ công nhận văn bằng của bà N.T.Q (trú tại Hà Nội) đề nghị công nhận văn bằng trình độ đại học do ĐH Liverpool John Moores cấp.

Để có cơ sở xem xét công nhận văn bằng của người học, ngày 6/10/2025 Cục Quản lý chất lượng đề nghị Trường Cao đẳng nghề Thiết kế thời trang London (Hà Nội) cung cấp thông tin chương trình học của học viên.

Đến ngày 10/10, Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London - Hà Nội có văn bản cung cấp thông tin về chương trình học của học viên N.T.Q. Căn cứ thông tin do đơn vị trên cung cấp và đối chiếu các quy định của pháp luật, ngày 28/10/2025, Cục Quản lý chất lượng có văn bản thông báo kết quả xử lý hồ sơ về việc văn bằng trình độ đại học do ĐH Liverpool John Moores cấp chưa đủ điều kiện để công nhận theo quy định của Bộ GD&ĐT.

“Đến thời điểm hiện tại, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) chưa được cấp Giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào của trường”, Bộ GD&ĐT khẳng định.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế thời trang London chưa được cấp giấy phép liên kết đào tạo với nước ngoài

Về hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ GD&ĐT cho biết: Theo các quy định hiện hành, cơ sở GDNN có vốn đầu tư nước ngoài được quyền được “Sử dụng chương trình đào tạo của nước ngoài đã được tổ chức giáo dục, đào tạo nước ngoài hoặc quốc tế có uy tín công nhận về chất lượng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo quy định của pháp luật”.

Bên cạnh đó, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng phải tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp”; có trách nhiệm “Tổ chức giảng dạy chương trình đào tạo của Việt Nam; chương trình đào tạo của nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định. Việc đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Bộ GD&ĐT cho biết, trước đây Bộ LĐTB&XH đã có các văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung về GDNN. Trong đó, yêu cầu các cơ sở GDNN thực hiện chuyển đổi chương trình đào tạo, chuyển đổi giấy phép hoạt động dạy nghề về cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Tuy nhiên, qua rà soát từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nay là Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT) chưa nhận được hồ sơ đề nghị chuyển đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định nêu trên của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.

Nhiều vấn đề chưa được làm rõ

Tuy nhiên, nhiều vấn đề mà phóng viên Báo Tiền Phong đặt ra đối với Bộ GD&ĐT về trách nhiệm thanh, kiểm tra chương trình đào tạo tại cơ sở giáo dục; hướng xử lý đối với cơ sở đào tạo “chui” được xử lý ra sao, đến thời điểm này vẫn chưa được Bộ làm rõ.

Liên quan đến sự việc trên, một chuyên gia giáo dục cho rằng, ngoài 40 học viên đã học xong chương trình ĐH, Bộ GD&ĐT cần làm rõ những học viên đã theo học hệ cao đẳng và được nước ngoài cấp bằng tại cơ sở giáo dục này có được công nhận hay không?

Bởi theo phản ánh, học viên học xong hệ cao đẳng đã được cấp chứng chỉ của tổ chức nước ngoài BTEC Pearson trình độ 5. Trong khi đó, như khẳng định của Bộ GD&ĐT, Trường Cao đẳng Thiết kế thời trang London chưa được cấp phép liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào. Như vậy, chứng chỉ của học viên do tổ chức nước ngoài cấp cũng sẽ không được Bộ GD&ĐT công nhận.

Cũng theo vị này, thực tế, một số trường đại học ở nước ngoài không được kiểm định, đào tạo và cấp bằng nhưng không đảm bảo chất lượng, nhất là đào tạo theo hình thức trực tuyến. Thực tế, đã có những trường hợp học chương trình liên kết, được nước ngoài cấp bằng và sử dụng trên thực tế như nộp vào các doanh nghiệp nào đó để làm việc (nếu họ chấp nhận).

Khi người học có nhu cầu học lên tại các cơ sở giáo dục trong nước hoặc làm việc tại các cơ quan nhà nước và đề nghị Bộ GD&ĐT công nhận thì Bộ trả lời là “không đủ điều kiện để được công nhận theo quy định”. Khi đó, người học mới ngã ngửa là đã chi hàng trăm triệu đồng nhưng bằng ĐH không có giá trị trong nước.