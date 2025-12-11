Thanh tra TPHCM vào cuộc vụ hô biến đất công thành 'đất ông'

TPO - Một hộ dân được giao đất công để sản xuất, sau đó bán giấy tay cho người khác và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Khi địa phương thực hiện dự án đầu tư công, hộ được cấp sổ đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng gần 4 tỷ đồng. Vụ việc có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Ngày 11/12, nguồn tin của phóng viên Báo Tiền Phong cho biết, Thanh tra TPHCM đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương cung cấp các hồ sơ để làm rõ vụ việc có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách nhà nước, xảy ra tại phường Tân Khánh.

Trước đó, Thanh tra TPHCM nhận được đơn của công dân, tố cáo UBND TP.Tân Uyên (cũ) và UBND phường Tân Phước Khánh (cũ), nay là phường Tân Khánh có dấu hiệu sai phạm trong việc lấy đất công để cấp sổ đỏ cho hộ ông B.X.T. (ngụ TPHCM), cố ý làm trái quy định pháp luật của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát tiền của Nhà nước khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ thuộc Dự án nạo vét, gia cố Suối Cái (dự án này có vốn đầu tư gần 5.900 tỷ đồng - PV).

Thanh tra TPHCM yêu cầu UBND phường Tân Khánh cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan, về việc cấp sổ đỏ cho ông B.X.T. đối với các thửa đất số 33, 34, 73, 74, 75, 270, tờ bản đồ số 3, số 4. Cung cấp thông tin việc chuyển nhượng, đăng ký biến động đối với các thửa đất kể trên.

Thanh tra cũng đề nghị phường cung cấp hồ sơ về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án nạo vét, gia cố Suối Cái đối với các thửa đất kể trên.

Dự án Nạo vét, gia cố Suối Cái đoạn qua phường Tân Khánh

Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 11/2024, UBND TP.Tân Uyên ban hành Quyết định số 8247 về việc phê duyệt phương án và dự toán chi phí bồi thường thực hiện dự án Nạo vét, gia cố Suối Cái - đợt 17.

Trong đó, phê duyệt tổng kinh phí bồi thường cho trường hợp bà T.T.C. có diện tích bị thu hồi là gần 2.700,8 m2 từ các thửa đất kể trên. Phần kinh phí phê duyệt và đã chi trả cho bà T.T.C. là gần 4 tỷ đồng.

Về nguồn gốc đất trên, năm 1980, UBND xã Tân Phước Khánh (cũ) giao đất cho ông B.X.T. sử dụng sản xuất nhằm tăng thu nhập ổn định đời sống cho gia đình (hình thức cho mượn, không có các loại giấy tờ liên quan đến việc giao đất của cơ quan có thẩm quyền).

Năm 2003, ông B.X.T. bán khu đất kể trên cho bà T.T.V.K. bằng giấy tay với giá 17 triệu đồng. Đây là khu đất công, nhưng năm 2004, bà K. được cơ quan chức năng cấp sổ đỏ.

Sau đó, bà K. bán đất cho người khác, trong đó bà T.T.C. là người mua lại cuối cùng và sau này được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện dự án đầu tư công.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Tân Khánh cho biết, phường đã tiếp nhận phản ánh từ người dân và văn bản chỉ đạo của Thanh tra TPHCM. Phường Tân Khánh đã tiến hành làm việc với các đơn vị, hộ dân liên quan, thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến việc cấp sổ đỏ và hồ sơ bồi thường thu hồi đất đối với các thửa đất nêu trên để báo cáo Thanh tra TPHCM.