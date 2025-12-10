Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM được đề nghị án treo trong vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

TPO - Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mức án từ 8-9 năm tù; cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Lê Hồng Sơn mức án 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Chiều 10/12, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) cùng 15 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" bước sang ngày xét xử thứ hai. Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, qua diễn biến tại phiên tòa, lời khai, thẩm vấn các bị cáo và qua hồ sơ, chứng cứ vụ án, có đủ cơ sở truy tố các bị cáo trong vụ án cùng phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” như cáo trạng đã nêu.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ 8 năm đến 9 năm tù. Theo Viện Kiểm sát, trong vụ án này bà Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập các doanh nghiệp làm “quân xanh” để tham gia đấu thầu, dùng thủ đoạn gian dối để Công ty AIC trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục, y tế và môi trường trên địa bàn TPHCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.

Đại diện cơ quan công tố cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng Ban Quản lý dự án 1 Công ty AIC) từ 7-8 năm tù. Theo Viện Kiểm sát, bà Nga giữ vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Bà Nga là người chỉ đạo nhiều nhân viên AIC sử dụng pháp nhân các doanh nghiệp "quân xanh" trong hệ sinh thái AIC để tham dự thầu; chỉnh sửa báo cáo tài chính của AIC, cho nhân viên AIC đóng giả nhân viên tư vấn... nhằm chuẩn bị hồ sơ cho đơn vị định giá và các chủ đầu tư để AIC trúng toàn bộ 134 gói thầu thiết bị giáo dục trên địa bàn TPHCM, trong đó có 131 gói gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 142,6 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt cưu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM – bị cáo Lê Hồng Sơn 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Theo Viện Kiểm sát, ông Lê Hồng Sơn là người chịu trách nhiệm đối với các sai phạm của 129 gói thầu do Phòng GD&ĐT 23 quận, huyện và 89 trường THPT làm chủ đầu tư, gây hậu quả là 137 tỷ đồng.

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Lê Hồng Sơn tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Lê Hoài Nam bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Trong vụ án này, bị cáo Lê Hoài Nam bị cáo buộc gây thiệt hại 39 tỷ đồng.

Cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Lê Hoài Nam tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Đối với các bị cáo còn lại, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo, đến 7 năm tù.

Theo cáo trạng, bà Nhàn và các đồng phạm đã dùng thủ đoạn gian dối để Công ty AIC trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục, y tế và môi trường trên địa bàn TPHCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu.

Bà Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập các doanh nghiệp làm “quân xanh” để tham gia đấu thầu (Công ty Mopha, Công ty Công nghệ cao, Công ty Uy tín toàn cầu, Công ty Thiết bị y tế và môi trường) nhằm thực hiện các hành vì thông thầu, gian lận trong đấu thầu, giúp Công ty AIC trúng các gói thầu trên địa bàn cả nước.

Tại TPHCM, bà Nhàn ủy quyền và phân công các thuộc cấp sử dụng hồ sơ dự thầu đã được chỉnh sửa, thông đồng với chủ đầu tư, nhóm công ty định giá và công ty tư vấn để thực hiện hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu và không đảm bảo công bằng minh bạch, giúp Công ty AIC trúng 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, trong đó có 131 gói thầu gây thiệt hại 142 tỷ đồng; trúng 94 gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, trong đó có 40 gói thầu gây thiệt hại 2,3 tỷ đồng.

Ngay sau phần nêu quan điểm giải quyết vụ án của đại diện Viện Kiểm sát, HĐXX cho luật sư bào chữa cho các bị cáo và các bị cáo tự bào chữa.