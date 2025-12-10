Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Chốt ngày xét xử bị cáo Lê Trung Khoa và đồng phạm

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - TAND TP Hà Nội sẽ xét xử bị cáo Lê Trung Khoa và Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Dự kiến ngày 13/12, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Trung Khoa (SN 1971, tại tỉnh Thanh Hóa; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại số 1 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, Hà Nội; hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo quy tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

screen-shot-2025-12-10-at-103356.png
Lê Trung Khoa và Phạm Quang Thiện.

Cùng tội danh có 3 bị cáo khác, gồm: Đỗ Văn Ngà (SN 1977, tại tỉnh Gia Lai; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại xóm 7, thôn Xuân Phương, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai; nơi ở tại Thái Lan), Huỳnh Bảo Đức (SN 1984 tại TP HCM; nơi thường trú và nơi ở tại 286/38 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM) và Phạm Quang Thiện (SN 1978 tại Hưng Yên; nơi ở tại số 5 ngõ 127 phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Cả 3 bị cáo này hiện đang bị tạm giam.

Trong số 4 bị cáo của vụ án này, bị cáo Lê Trung Khoa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành quyết định truy nã vào ngày 5/12/2025.

Trước đó, ngày 8/12/2025, Viện KSND Tối cao (Vụ 1) cũng đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Lê Trung Khoa.

Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, TAND TP Hà Nội kêu gọi bị cáo Lê Trung Khoa ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Hoàng An
#Lê Trung khoa #Xét xử Lê Trung Khoa #Chống phá nhà nước #Xét xử

Xem thêm

Cùng chuyên mục