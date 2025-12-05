Xuất hiện tình tiết mới, tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

TPO - Do xuất hiện tình tiết mới do gia đình bị hại cung cấp, tòa đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án đối tượng Cao Văn Hùng tưới xăng đốt quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người chết.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội tái mở phiên xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về các tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Trong đó, ở tội giết người, bị cáo Hùng bị truy tố ở khung có hình phạt đến tử hình.

Ngay phần làm thủ tục, một người đại diện gia đình bị hại có ý kiến cho rằng, gia đình đã có đơn đề nghị làm rõ về nghi vấn có người bỏ tiền thuê đốt quán.

Theo đại diện gia đình bị hại, ngày 11/6/2025, có một người đàn ông tìm đến nhà bà nói "có một người đàn ông đến cho gia đình biết việc, ông được một người thuê đến đốt quán với giá 30 triệu đồng". Tuy nhiên, người đàn ông này từ chối cho rằng dù được trả 50 triệu đồng cũng không nhận lời.

Gia đình người bị hại cho hay, cháu gái họ đã quay lại cuộc đối thoại với người đàn ông lạ nói trên và gửi đoạn video cho Hội đồng xét xử.

Phía bị hại khẳng định, từng xin giao nộp video tại giai đoạn điều tra nhưng điều tra viên từ chối tiếp nhận.

Trước việc xuất hiện chứng cứ mới, Hội đồng xét xử cho hay đây là tình tiết mới cần giám định nên quyết định hoãn tòa, yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trong khi đó, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định chưa nhận được đơn nào có nội dung như vậy.

Bị cáo Cao Văn Hùng.

Hôm 17/11, tòa mở phiên xử song cũng tạm hoãn do vắng mặt nhiều bị hại và nhân chứng.

Tại phiên tòa hôm ấy, chị Lê Thị D. (SN 1998, quê Nam Định) là con gái của nạn nhân Đào Thị N. (SN 1981) cùng nhiều bị hại khác đều bày tỏ mong muốn kẻ gây ra tội ác sẽ phải trả giá bằng một bản án nghiêm khắc.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống (tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm cũ - nay là phường Đông Ngạc) để uống bia.

Tại đây, Hùng gọi một lon bia 333 và một bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền. Thấy vậy, một người khác (chưa xác định được nhân thân) đi đến bảo Hùng “vì sao mày uống bia không chịu trả tiền” rồi tát vào mặt Hùng vài cái.

Vừa tát, người này vừa nói "lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau sự việc, Hùng rời khỏi quán.

Đến khoảng 21h ngày 18/12/2024 (tức khoảng một tháng sau), Cao Văn Hùng tiếp tục đến quán cà phê trên, ngồi uống bia một mình. Uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai.

Cùng lúc, Hùng bị anh Lê Văn Ngọc (là khách hàng của quán) tiến đến ngăn cản và đánh. Bực tức, Hùng đi mua xô nhựa và mua xăng đổ vào xô rồi mang về quán.

Hùng sau đó đổ xăng ra trước cửa, bật lửa đốt khiến xăng bùng lên cháy lớn lan vào trong quán và sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax.

Hậu quả vụ cháy khiến 11 người tử vong và 4 người bị thương, làm thời hư hỏng một xe ô tô, nhiều xe máy, đồ vật, tài sản, thiết bị máy móc khác. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, Cao Văn Hùng đã đến trụ sở Bộ Công an đầu thú khai nhận hành vi giết người, hủy hoại tài sản của mình.

Lai lịch nhân thân cho thấy, đối tượng có hai tiền án "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản".