Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia nhằm vào phụ nữ đơn thân

TPO - Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia nhằm vào các phụ nữ đơn thân ở Việt Nam. Bước đầu xác định có khoảng 500 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ.

Cục Cảnh sát hình sự (CSHS, Bộ Công an) chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hải Phòng đồng loạt triệt phá nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với đối tượng người Trung Quốc hoạt động ở Campuchia, dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận tự xuất cảnh sang Campuchia để tìm việc làm theo lời giới thiệu và hướng dẫn của các đối tượng quen qua mạng xã hội. Sau đó, họ được đưa đến và ký hợp đồng làm việc tại tầng 3, tòa nhà 11 (thuộc Khu Kim Sa 2, TP Bavet).

Các đối tượng đều nhận thức đây là công ty do đối tượng người Trung Quốc làm chủ và tổ chức hoạt động lừa đảo bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tham gia đầu tư vào các app giả mạo “DOJI” “Vingroup” nhằm chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam.

Đối tượng cầm đầu chỉ đạo, điều hành công ty là người Trung Quốc có tên “A Xỉ” (khoảng hơn 30 tuổi, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch). Đối tượng quản lý người Việt Nam tên Mai Danh Minh có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, thúc ép, thưởng phạt, đảm bảo các nhân viên đạt đủ chỉ tiêu đặt ra.

Hình ảnh bên trong nơi làm việc của ổ nhóm lừa đảo.

Cụ thể, Minh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của 4 nhóm lừa đảo (7 - 20 đối tượng/nhóm). Trong đó, tổ trưởng có nhiệm vụ quản lý chung và xử lý các tình huống xảy ra và một số là nhân viên chính làm việc lâu năm, có trình độ và kinh nghiệm cao và các nhân viên làm nhiệm vụ tiếp cận, làm quen, thu thập thông tin của các bị hại.

Các nhân viên dùng tài khoản Facebook giả làm trưởng phòng làm việc tại các tập đoàn "Vingroup" và "DOJI" để kết bạn, làm quen với các phụ nữ người Việt Nam. Sau đó, chúng gửi các đường link giả cho nạn nhân vào đăng ký và hướng dẫn tham gia các gói đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, các đối tượng sẽ chuyển ảnh chụp chuyển khoản lên trên nhóm Telegram của Công ty Đông Phương. Đáng chú ý, tất cả các đối tượng trong đường dây lừa đảo này chỉ trao đổi với nhau bằng các mã số và nhóm Telegram riêng.

Hàng tháng, các đối tượng cầm đầu, quản lý sẽ giao chỉ tiêu cho từng tổ (từ 1,5 - 3 tỷ đồng/tháng). Sau đó các tổ trưởng sẽ giao cho từng nhân viên (khoảng 100 triệu đồng/tháng/người) và trực tiếp theo dõi, quản lý, trả tiền lương, thưởng, phạt theo chỉ tiêu đã giao (tiền VNĐ, USD).

Nếu lừa được 100 triệu đồng, hưởng lương 1100 USD + 10%; trên 300 triệu đồng, lương 1200 USD + 12%; trên 800 triệu đồng, lương 1300 USD + 13%; từ 1,5 tỷ đồng, lương 1300 USD + 13%; từ 2,5 tỷ đồng, lương 1300 USD + 14%...

Theo Cục CSHS, nhóm đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo, phân vai, tạo lập các tài khoản Facebook ảo là người đàn ông thành đạt để tiếp cận, làm quen, tán tỉnh những bị hại là phụ nữ (đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về kinh tế). Sau khi tạo được sự tin tưởng, chúng rủ bị hại đầu tư vào các quỹ đầu tư, dự án giả mạo tập đoàn Vingroup, DOJI.

Các đối tượng lập các website, đường dẫn có tên gọi gần giống với tên các công ty con của tập đoàn Vingroup, DOJI như: http://vnfast, vinclubid.com, vinclubgrup.com, dojiland.dojilb.com… và sử dụng các tài khoản ngân hàng nhận tiền có tên tương tự để chiếm lòng tin của bị hại.

Thông tin ban đầu có khoảng 500 bị hại trên cả nước, với số tiền gần 140 tỷ đồng. Trong đó, chị T.T.H (SN 1972, trú tại TP Hà Nội) là phụ nữ đơn thân bị lừa 27 tỷ đồng.

Hiện CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Cục CSHS thông báo, ai là bị hại của vụ án này đề nghị liên hệ trực tiếp đến điều tra viên Trung tá Triệu Quốc Việt, số điện thoại liên hệ 0971521981.