Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô đánh người sau va chạm giao thông

TPO - Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa 2 xe ô tô trên đường dẫn đến lời qua tiếng lại, Lê Bá Linh (trú tại Hà Nội) đã lao đánh người khác gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh đối tượng Linh đánh người khác sau va chạm giao thông.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Bá Linh (SN 1997, trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 9h ngày 27/11, tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô do Lê Bá Linh điều khiển và xe ô tô do anh N.Đ.D (SN 2002, trú tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) điều khiển.

Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích. Sau đó, đối tượng lái xe rời khỏi khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Yên Hoà đã khẩn trương xác minh, làm việc với nạn nhân.

Hành vi của đối tượng Linh thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, gây hoang mang đối với quần chúng nhân dân cùng tham gia giao thông.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Thanh Hà
