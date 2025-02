Bản tin Hình sự: Dùng rựa tấn công cảnh sát khi bị mời lên làm việc vì đánh người tình

TPO - TIN NÓNG ngày 6/2: Trốn thi hành án, đi lang thang 2 năm thì bị bắt; Công an vào cuộc vụ xô xát tại giải đua thuyền truyền thống ở Đắk Lắk; Tìm kiếm nữ sinh bỏ nhà đi từ Mùng 5 Tết...

Ngày 5/2, Công an phường Thịnh Quang (Đống Đa, Hà Nội) đã bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn khi đối tượng này đang đi lang thang ở ngõ 250 Kim Giang (Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội). Nguyễn Anh Tuấn là đối tượng đang bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, năm 2022, Nguyễn Anh Tuấn bị kết án 42 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng do đại dịch COVID-19 nên được hoãn thi hành án. Tuy nhiên, thời gian tại ngoại đối tượng bỏ trốn khỏi nơi sinh sống.

UBND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã giao công an huyện làm rõ vụ xô xát xảy ra tại Giải đua thuyền nam truyền thống lần thứ 30 năm 2025. Tại vòng bán kết và chung kết, nhiều tay chèo phản ứng, không chấp nhận phán quyết của tổ trọng tài. Không phục với kết quả bị loại, các tay chèo còn di chuyển thuyền ra giữa đường đua để ngăn cản, khiến cuộc đua phải tạm dừng hơn 2 giờ giữa trời nắng gắt. Khi trọng tài xác định được đội vô địch, một số tay chèo không phục còn có hành vi xô xát và một số cổ động viên cũng có hành động quá khích, ném đồ vật vào nhau.

Viện KSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Ngô Thị Mẫn (SN 1984, quê Thái Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Mẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối, tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, có nhiều mối quan hệ, có thể mua, bán ô tô là tài sản phát mại để bán hưởng chênh lệch. Mẫn tải hình ảnh hai ô tô Mercedes S450 và Honda CRV rồi gửi cho anh T. (SN 1986, quê Hưng Yên) xem và thông báo ô tô Mercedes S450 ngân hàng phát mại với giá 750 triệu đồng, Honda CRV ngân hàng phát mại với giá 415 triệu đồng. Sau đó, anh T. đã chuyển cho Mẫn hơn 1,1 tỷ đồng để mua hai xe ô tô trên.

Chị Cà Thị Xuân (SN 1982, ở phường Chiềng An, TP Sơn La) tới cơ quan Công an trình báo, khoảng 15h ngày 2/2, con gái chị là Quàng Hương Giang đi khỏi nhà cùng với một nam thanh niên (nam thanh niên tên là Nguyễn Trung Thành, SN 2007, quê ở Lâm Đồng), đến nay vẫn chưa về. Khi đi cháu Giang có mang theo quần áo và đi xe đạp điện màu đen. Chị Xuân cho biết, gia đình đã liên lạc Giang nói rằng vẫn an toàn và đang ở miền Nam với bạn trai. Tuy nhiên không cung cấp địa chỉ cụ thể. Gia đình cũng nhận được bức thư tay do con gái viết, nhờ 3 bạn cùng lớp gửi cho với nội dung “do mẹ hay chửi và đánh nên con mới bỏ đi”.

Công an tỉnh Đắk Lắk xử phạt vi phạm hành chính N.H.V (SN 1992, trú tại thôn 9, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin), với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “vi phạm hành chính trong bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử”. Trước đó, Công an phát hiện có thông tin lan truyền “Chuẩn bị có một tốp khoảng 15 người dân tộc thiểu số ở Krông Pắk qua UBND xã Ea Ning, huyện Cư Kuin để tấn công...” gây hoang mang dư luận trong quần chúng nhân dân và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Qua xác minh thông tin trên do V. phát tán trong hội nhóm kín “Hội Bố Mẹ Đơn Thân Đắk Lắk Tây Nguyên”.

Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Mang Ảnh (SN 1987, thường trú tại xã Đức Bình, huyện Tánh Linh) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh sống chung như vợ chồng với bà B. tại huyện Tánh Linh. Do mâu thuẫn, Ảnh đã đánh bà B. và gia đình đã báo công an. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã La Ngâu gồm Thượng úy Nguyễn Công Trường và một đồng chí đến mời Ảnh về làm việc. Ảnh không chấp hành mà còn dùng cây rựa tấn công lực lượng công an làm đồng chí Trường bị thương nhẹ.