Bản tin Hình sự: Bắt đối tượng trồng giá đỗ bằng chất cấm, bán 500 kg mỗi ngày ra chợ

TPO - TIN NÓNG ngày 23/1: Công an làm việc với nam thanh niên đăng video 'Xuyên không vào thế giới khác không có ai'; Bắt tạm giam 3 nghi phạm liên quan vụ nam shipper bị đánh tử vong; Doanh nhân tài năng là 'bà trùm' đường dây sản xuất phân bón giả quy mô cực lớn...

Trên mạng xã hội lan truyền các video được quay tại Cảng hàng không Đồng Hới với nội dung “Xuyên không vào thế giới khác không có ai”; “Tôi không chắc ở đây có an toàn cho mình không”; “Tôi đang cố gắng tìm kiếm thức ăn và nước uống sau nhiều ngày bị mắc kẹt”… Qua xác minh, Công an tỉnh Quảng Bình xác định nguồn gốc video sai sự thật được đăng tải từ các tài khoản mạng xã hội “@nhanhuychuongbac” do N.T.T.N (SN 2002, trú tại phường 10, quận 11, Tp.Hồ Chí Minh) thực hiện. Tại cơ quan Công an, N. thừa nhận các video trên được quay nhằm mục đích tăng tương tác “câu like, câu view”.

Khoảng 23h ngày 17/1, anh T. (31 tuổi, nhân viên giao hàng) đến nhà T.T (26 tuổi, trú tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) giải quyết mâu thuẫn trong việc giao, nhận hàng đặt mua. Thời điểm này, ông T.H và chị T.D.Q (là cha và em ruột T.T) ở nhà. Thấy anh T. có hành động lớn tiếng nên ông H. và chị Q. khuyên anh T. đi về. Tuy nhiên anh T. không về. Tại đây, anh T. bị Toàn, Tùng xông vào đánh đấm, Thiên dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, người. Khi ông H. can ngăn nhóm này mới dừng tay. Rạng sáng 18/1, anh T. lịm đi và tử vong. Hiện cơ quan điều tra bắt giữ 3 đối tượng trên.

Liên quan đến đường dây sản xuất hàng nghìn tấn phân bón giả, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, Bùi Minh Chánh (SN 1983, trú TP Hồ Chí Minh), Tổng Giám đốc Cty CP tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA và vợ Nguyễn Thị Cẩm My (SN 1984, trú Bình Định), Tổng Giám đốc Cty CP thương mại phân bón Nam Dương, đã lập 9 công ty phục vụ cho mục đích sản xuất, tuồn phân bón giả ra thị trường. Các đối tượng đã sản xuất, phân phối phân bón giả đến 187 đại lý ở 12 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, bà My được biết đến là doanh nhân xinh đẹp, tài năng và từng đoạt giải vàng Cuộc thi “Tỏa sáng vẻ đẹp phụ nữ Bình Định: Duyên dáng - Bản lĩnh - Tài năng” năm 2022.

Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi "giết người". Trước đó, cảnh sát tiếp nhận tin báo về vụ án giết người xảy ra trên vùng biển, nạn nhân bị trói, đánh đến tử vong và sau đó bị vứt xác xuống biển. Quá trình điều tra xác định, sự việc xảy ra vào khoảng 11-12/2024, do mâu thuẫn cá nhân, các đối tượng trên đã trói và ném nạn nhân P.N.T (35 tuổi, ngụ Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) xuống biển. Khi nạn nhân bất tỉnh trên mặt biển, nhóm đối tượng này cùng các ngư phủ khác đã vớt nạn nhân lên tàu, tiến hành hô hấp nhân tạo, nhưng T. đã tử vong.

Tại khu vực đường gom thuộc phường Nếnh, thị xã Việt Yên, Bắc Giang, tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thị xã Việt Yên phát hiện một người điều khiển xe mô tô say rượu và nằm ngủ bên lề đường. Người vi phạm được xác định là anh Nguyễn Văn T. (SN 1984, trú tại xã Dân Chủ, huyện Hòa An, Cao Bằng). Khi làm việc với lực lượng chức năng, anh T. vẫn trong tình trạng không tỉnh táo, nồng độ cồn đo được lên tới 0,876 mg/l khí thở, vượt mức cao nhất theo quy định. Anh T. khai cùng bạn bè ở công ty uống rượu từ sáng sớm. Do quá say, trên đường về anh đã ngủ ngay bên lề đường.

Nguyễn Văn Đạt (SN 1981, trú tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) lên Facebook tìm hiểu và được đối tượng ở TPHCM hướng dẫn nuôi trồng giá đỗ bằng hóa chất tăng trưởng (6-benzyl aminopurine) làm giá đỗ mập, to tròn, đẹp mắt… Sau đó, Đạt đi mua nguyên liệu gồm có nước vôi trong, nước giếng khoan, đỗ xanh và chất 6-benzyl aminopurine về sử dụng để sản xuất giá đỗ. Trung bình mỗi ngày Đạt thu hoạch khoảng 500 kg giá đỗ thành phẩm, giá bán ra ngoài thị trường 6.000 đồng/kg cho các tiểu thương tại chợ Sông Hồng. Từ tháng 10/2024 đến tháng 12/2024, Đạt khai nhận đã sản xuất và bán khoảng 30.000 kg giá đỗ.