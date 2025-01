Bản tin Hình sự: Tài xế xe ôm công nghệ tự ý chỉnh đèn giao thông để 'phân luồng giao thông'

TPO - TIN NÓNG ngày 20/1: Người làm công sát hại nữ quản lý cây xăng cướp tài sản; Bắt nóng đối tượng đi xe máy đeo ba lô ma túy; Người mặc áo xe ôm công nghệ điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông khai gì?...

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức tiếp nhận tin báo của người dân khi phát hiện bà N.T.M.U (SN 1967, quản lý cây xăng) nằm bất động trong phòng ở cây xăng, trên người có nhiều vết thương hở gây mất máu, nạn nhân nguy kịch đến tính mạng. Qua các nguồn tin, dấu vết thu thập tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định đối tượng gây án là Nguyễn Công Khánh (SN 1984, quê Sóc Trăng) người làm công cho bà U. nên tổ chức truy xét. Sau 1 giờ, Khánh được đưa về trụ sở làm rõ. Đối tượng thừa nhận hành vi sát hại bà U. để cướp tài sản.

Tại khu vực xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng phát hiện Ly Súa Bình (SN 1986) điều khiển xe máy BKS 27S1-121.77 có biểu hiện nghi vấn. Lúc này, tổ công tác tiến hành kiểm tra, thu giữ trong balo của Bình có giấu 2 bánh, 6 cục heroin, 20 túi nilon màu xanh cùng 3 gói nilon màu trắng chứa 4.4000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan. Số ma túy trên được đối tượng mua tại khu vực biên giới đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Kim Diệu (41 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Kingpharm), Nguyễn Thị Ngọc Hương (39 tuổi, giám đốc Công ty TNHH MTV Kiến Lâm, vợ Diệu) cùng 20 người khác để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh". Công an xác định vợ chồng Diệu - Hương thành lập, sử dụng pháp nhân 2 công ty trên để làm bình phong che giấu hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc đông y kết hợp tân dược các loại. Công an thu giữ 1.164 thùng thuốc thành phẩm và nguyên liệu các loại...

Liên quan đến vụ “Người đàn ông chỉnh tín hiệu đèn giao thông ở giao lộ TP Thủ Đức”, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý N.V.T. (SN 1975, ngụ TP Thủ Đức) vì có hành vi điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông. Ông T. khai làm nghề xe ôm công nghệ GrabBike và thường hay đỗ xe tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp nên thấy lực lượng Thanh niên xung phong và biết được cách chỉnh đèn tại đây. Đồng thời khai nhận mục đích chỉnh đèn tín hiệu là để để phân luồng giao thông, không có ai sai bảo hay nhận được ý kiến chỉ đạo của ai để làm việc này.

Tối 18/1, một người đàn ông mặc áo đen, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt, đi vào cửa hàng mỹ phẩm trên địa bàn xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh hỏi mua một số đồ. Nhân viên cửa hàng lấy các sản phẩm theo yêu cầu của người đàn ông. Trong lúc nhân viên đang tính tiền, người đàn ông cầm một con dao uy hiếp và yêu cầu đưa tiền. Khi đối tượng đòi 5 triệu đồng, nữ nhân viên trả lời: "Em chỉ là nhân viên không có tiền". Đối tượng đe dọa, buộc nạn nhân phải đưa 500.000 đồng... sau một hồi giằng co, khi tên cướp bỏ đi, nữ nhân viên trình báo cơ quan công an.

Chiều 20/1, TAND TP Hà Nội tuyên án 10 bị cáo trong vụ án ''Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'' xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) mức án 2 năm 6 tháng tù treo về tội ''Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ''... Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng môi trường đầu tư, việc huy động các nguồn lực cho sự phát triển địa phương và đất nước, gây bức xúc trong dư luận.