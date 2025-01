Bản tin Hình sự: Nghi phạm trong vụ phát hiện 4 thi thể tại Hà Nội bị bắt tại Vũng Tàu

TPO - TIN NÓNG ngày 18/1: Bắt nghi phạm trong vụ phát hiện 4 thi thể ở Hà Nội; Tạm giam người đàn ông xuyên tạc chủ cơ sở thẩm mỹ ở TPHCM; Bắt tạm giam Giám đốc Đại học Huế...

Nghi phạm liên quan đến vụ phát hiện 4 thi thể ở xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên vừa bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Vũng Tàu. Theo nguồn tin, nghi phạm là Vũ Văn Vương (SN 1973, trú tại huyện Phú Xuyên). Trước đó, vào chiều ngày 17/1, 4 người trong gia đình ở xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên được phát hiện đã tử vong trong nhà. Ngay sau đó công an có mặt phong tỏa hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm. Những người phát hiện tử vong có cả người già và trẻ nhỏ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan. Trong số các bị can có bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Trước đó, năm 2024, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và một số doanh nghiệp khác.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Hữu Dũng (SN 1980, trú tại phường Thủy Vân, quận Thuận Hóa, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cao Hữu Dũng từng công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân TP Huế. Theo điều tra, từ ngày 3/2 đến ngày 19/6/2024, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Dũng đã chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng của bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thanh Tịnh (tên gọi khác “Mr Lee”, SN 1990, trú tại TP Thủ Đức) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân. Ông Tịnh bị bà L.T.H.N. (SN 1986, ngụ quận 6) tố cáo có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng đến tinh thần và cuộc sống thường ngày. Cụ thể, ông Tịnh đã sử dụng Facebook, Youtube, Tiktok đăng nhiều bài viết, phát ngôn trực tiếp có nội dung không đúng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà N.

Nguồn tin từ Viện KSND TP. Huế cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt giam ông Lê Anh Phương (SN 1974, quê Quảng Bình) - Giám đốc Đại học (ĐH) Huế, để điều tra về tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Ông Phương bị công an khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến sai phạm tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế vào thời điểm nhiều năm trước. Thời điểm xảy ra vụ việc nêu trên, ông Phương đương chức Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế.

Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Dẹn (SN 1999, quê tỉnh Cà Mau) sau gần 2 năm lẩn trốn. Trước đó, năm 2022, Đặng Tấn Tài (SN 2001, quê TPHCM) công nhân làm việc ở bộ phận kho của công ty H.S cùng Phan Văn Chiến (SN 1989, quê tỉnh Kiên Giang) và Trần Văn Dẹn - nhân viên bảo vệ dịch vụ Công ty Q.T đã móc nối, bàn bạc với nhau thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản tại công ty có trọng lượng gần 10 tấn sợi nylon trị giá hơn 227 triệu đồng rồi mang bán cho Lồng Sên Khìn (SN 1975, trú tại huyện Nhơn Trạch).