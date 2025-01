Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị sát hại khi đang đổ xăng

TPO - TIN NÓNG ngày 16/1: Cô gái đến công an trình báo bị lừa đảo, hôm sau phát hiện tử vong dưới sông; 'Nữ quái' lừa 50 người chơi biêu hụi online, chiếm đoạt 13 tỷ đồng; Đầu tư tài chính thua lỗ, nhân viên ngân hàng lừa đảo khách hàng...

Chiều 15/1, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể nữ giới trên sông Đồng Nai. Khi lực lượng chức năng đến nơi, nạn nhân được người dân đưa vào bờ. Nạn nhân là chị V.T.A.H (25 tuổi, ngụ TPHCM), ban đầu xác định tử vong do đuối nước. Một ngày trước đó, chị H. có đến cơ quan công an trình báo về việc vừa bị lừa đảo trên mạng hết số tiền tiết kiệm và vay mượn lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tổ tuần tra Đội CSGT số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A, phát hiện xe máy BKS 86B2-744.90 do Nguyễn Quốc Phong (33 tuổi, trú tại xã Bình Tân, huyện Bắc Bình) điều khiển không đội mũ bảo hiểm. Khi bị tổ công tác kiểm tra, Phong không hợp tác, thậm chí vu khống lực lượng chức năng “ăn cắp xe mô tô”. Đáng chú ý, tài xế này còn giằng co, xô đẩy và đấm vào mặt đại úy CSGT vì cho rằng bị lực lượng CSGT tác động dẫn đến bị ngã. Qua kiểm tra, Phong vi phạm nồng độ cồn mức 0,649 mg/l khí thở.

Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Quế Chi (36 tuổi, ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức biêu, hụi online. Chi tổ chức cho nhiều người trên địa bàn TP Tam Kỳ và lân cận tham gia chơi biêu online. Nhận thấy việc huy động tiền khá dễ dàng, Chi nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của họ để tiêu xài cá nhân. Cơ quan điều tra xác định Chi đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 50 người với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

TAND TP Hà Nội đang xét xử 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Dự án Đại Ninh (Lâm Đồng) về các tội "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng được hai người dìu vào phòng xử án; đại gia Nguyễn Cao Trí cũng cho hay, đang điều trị bệnh về cột sống, xin được ngồi trong quá trình công bố cáo trạng. Sau trình bày của hai bị cáo, Chủ tọa cho biết, đã bố trí đội ngũ y tế cùng với lực lượng của trại giam để đảm bảo sức khỏe cho các bị cáo.

Bà Đ.T.N.L đang ở cửa hàng phân bón thuộc xã Hàm Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), thì Đỗ Thanh Tâm (38 tuổi, ngụ xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam) đến vờ hỏi mua hàng rồi khống chế, dùng dao đe dọa, yêu cầu bà đi vào nhà vệ sinh. Đối tượng dùng băng keo quấn quanh phần mặt và trói tay, chân của bà L., rồi lục trong túi xách nạn nhân đang đeo trên người lấy số tiền khoảng 1,4 triệu đồng và 2 điện thoại di động rồi tẩu thoát. Ngày hôm sau, Tâm bị bắt giữ khi đang tiêu thụ tài sản cướp được tại một cửa hàng điện thoại di động.

Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Ngọc Mai (38 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Mai là nhân viên tư vấn tín dụng ngân hàng có chi nhánh trên đường Nguyễn Phước Lan (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Do đầu tư tài chính online thua lỗ, Mai chiếm đoạt tiền của các khách hàng thông qua thủ đoạn tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng và đưa ra thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng giao tiền, giao thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt số tiền hơn 159 triệu đồng.

Ngày 15/1, anh Vũ Văn H. (SN 1991, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) đi xe máy BKS 16P1-83XX vào cây xăng Xuân Căn (phường Phả Lại, TP Chí Linh) đổ xăng thì bị 1 đối tượng nam giới điều khiển xe máy SH Mode màu đỏ mặc áo khoác màu xanh, đi giầy thể thao dùng dao đâm vào vùng ngực trái… Hậu quả khiến anh H. tử vong tại hiện trường. Quá trình xác minh, cơ quan công an bắt giữ đối tượng gây án là Âu Dương Nghị (SN 1990, trú tại xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh). Sơ bộ xác định nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn tình ái.