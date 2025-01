Bản tin Hình sự: PG tiếp rượu rủ bạn đi 'tàu nhanh' với khách

TPO - TIN NÓNG ngày 13/1: Toà tuyên phạt ông Lưu Bình Nhưỡng 13 năm tù, ông Lê Thanh Vân 7 năm tù; Phát hiện người đàn ông tử vong trên giường, điều tra mới biết hung thủ là anh trai; Bố vợ và con rể hối tiếc vì đánh người do mâu thuẫn giao thông...

TAND tỉnh Thái Bình đã công bố bản án sau 7 ngày xét xử và nghị án, tuyên phạt ông Lưu Bình Nhưỡng (cựu đại biểu Quốc hội, cựu Phó ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội) 3 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi”. Tổng hợp hình phạt đối với 2 tội danh nêu trên là 13 năm tù. Cùng vụ án, bị cáo Lê Thanh Vân, cựu đại biểu Quốc hội, bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi”.

Do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, khoảng 11h20 ngày 12/1, Trịnh Thế Nam (SN 1977, trú cùng địa phương) đến nhà em trai ruột là Trịnh Bát Nh. để nói chuyện. Thời điểm Nam đến nhà, Nh. đang nằm ở trên giường, Nam đã dùng dao đâm em trai tử vong và lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã phát hiện hung thủ chính là Trịnh Thế Nam, anh trai ruột của Nh. Đối tượng Nam từng có tiền án, hiện sinh sống tại địa phương.

Anh L. (37 tuổi, tài xế taxi công nghệ) điều khiển ô tô từ đường Hưng Định 17 (phường Hưng Định, thành phố Thuận An) rẽ trái để vào nhà. Lúc này, Trương Minh Tiến (39 tuổi) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Minh Lâm (37 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Dương) lưu thông phía sau và cho rằng anh L. tạt đầu xe của mình nên đã đuổi theo chặn lại. Hai bên lời qua tiếng lại, Tiến gọi cho bạn là Lê Ngọc Sơn (37 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) đến hỗ trợ "giải quyết mâu thuẫn". Tại đây, Sơn cầm nón bảo hiểm cùng Tiến và Lâm dùng tay chân lao vào đánh hội đồng anh L. khiến nạn nhân bị thương.

Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với ông Thái Hoàng Phương (SN 1968, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Tiến Thịnh (SN 1992, ngụ TP Thủ Đức, con rể ông Phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”. Ông Phương và Thịnh là người đã có hành vi rượt đuổi, đánh đập thanh niên đi xe máy trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân phẫn nộ. Sự việc xảy ra trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nạn nhân là anh H.T.M (SN 2001, quê Bình Thuận).

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định bắt tạm giam Lê Văn Phượng (47 tuổi, trú huyện Đức Trọng) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Do gặp khó khăn tài chính, phải gánh vác các khoản nợ nần từ việc làm ăn thua lỗ, Phượng đã lợi dụng nghề môi giới đất đai tại TP Đà Lạt và các huyện lân cận để thực hiện hành vi lừa đảo. Phượng 'nổ' rằng mình có nhiều mối quan hệ, có khả năng hoàn tất thủ tục giấy tờ cho khu du lịch sinh thái tại xã Tà Nung (TP Đà Lạt) trong thời gian ngắn, từ 4-6 tháng và yêu cầu bà M. (trú phường 6, TP Đà Lạt) chuyển 800 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lộc Thị Quý (SN 2003, trú tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội "Môi giới mại dâm". Trước đó, tổ công tác Công an thị trấn Trạm Trôi đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ trên địa bàn, phát hiện T.B.T và L.T.A đang có hành vi quan hệ tình dục. Theo điều tra, tối cùng ngày anh A. đi uống rượu với bạn và gặp Quý là nhân viên dịch vụ tiếp khách uống rượu. Anh A. có đặt vấn đề với Lộc Thị Quý rủ bạn đến đi “tàu nhanh”. Quý đã gọi bạn cùng phòng là T. đi bán dâm với giá 4 triệu đồng.