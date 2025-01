Bản tin Hình sự: Học sinh lớp 12 lấy Facebook người yêu đăng nhiều bài viết đồi trụy

TPO - TIN NÓNG ngày 10/1: Sát hại vợ chồng em gái vì tranh chấp tài sản, rồi tự tử; Diễn biến mới vụ nam thanh niên đánh dã man cô gái sau va chạm giao thông; Luật sư Trần Đình Triển bị tuyên án 3 năm tù...

Mâu thuẫn xuất phát từ việc tranh chấp tài sản đất đai mà cha mẹ để lại. Giữa ông H. (SN 1961, trú tại Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa) và 3 chị em gái không thống nhất về việc phân chia tài sản nên đã kiện ra tòa để giải quyết. Ngày 10/1, ông H. cầm theo hung khí chờ sẵn phía sau nhà vợ chồng bà T. (SN 1964, em gái ông H.). Khi bà T. mở cửa thì ông H. xông vào chém tới tấp khiến hai vợ chồng bà T. tử vong. Được biết, vợ chồng bà T. là giáo viên.

TAND quận 4 (TPHCM) vừa có quyết định đưa bị cáo Bùi Thanh Khoa (SN 1984, cư trú huyện Nhà Bè, TPHCM) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo nội dung vụ án, ngày 9/12/2024, chị A. điều khiển xe máy đi từ hướng quận 7 đến quận 1 qua cầu Kênh Tẻ, bị Khoa điều khiển xe máy cùng chiều ép vào dải phân cách giữa đường dẫn đến va chạm. Khoa dừng xe, dùng tay, cùi chỏ và chân đánh liên tiếp vào vào mặt và vùng đầu của chị A. và chỉ dừng lại khi có người đến can ngăn.

Sau hơn một ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Đình Triển (hành nghề luật sư, Trưởng Văn phòng luật sư Vì Dân) mức án 3 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Ông Triển bị cáo buộc đã viết và đăng tải 3 bài trên trang Facebook "Trần Đình Triển" "có nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống Tòa án nhân dân và cá nhân lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao".

HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt tù chung thân 2 bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina) và Hồ Văn Thắng. Chung vụ án, 7 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 13 năm đến 20 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. HĐXX xác định, bị cáo Trần Thị Mỹ Hiền (đang điều trị tâm thần, chưa bị xem xét trách nhiệm hình sự) và bà Nhung với tư cách đại diện Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land đã lập 18 dự án, ký hợp đồng đặt cọc, mua bán và thu tiền của 592 cá nhân, chiếm đoạt 834 tỷ đồng.

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang Nguyễn Bảo Trung về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng vụ án, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư; cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí bị truy tố tội “Nhận hối lộ”. Bị can Nguyễn Thanh Bình đã có hàng loạt chỉ đạo với cấp dưới nhằm 'tạo điều kiện' cho doanh nghiệp được nâng công suất khai thác cát, bán vị trí khai thác trong mỏ cát. Đổi lại, vị này nhận 300.000 USD của doanh nghiệp.

Qua xác minh và giải quyết đơn trình báo của công dân, Công an huyện Thạch An (Cao Bằng) phát hiện N.T.T.T (học sinh lớp 12), do mâu thuẫn tình cảm, đã tự ý đăng nhập và sử dụng tài khoản Facebook của người yêu để đăng tải nhiều bài viết và hình ảnh có nội dung đồi truỵ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Tại cơ quan Công an, T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an huyện Thạch An đã xử phạt hành chính T. 6 triệu đồng theo quy định và giáo dục, tuyên truyền, yêu cầu viết cam kết không tái phạm.