Bản tin Hình sự: Cô gái bị cướp giật điện thoại khi đang quay cổ động viên ăn mừng đội tuyển Việt Nam

TPO - TIN NÓNG ngày 8/1: Tin mới vụ bé trai lớp 7 bị đánh tới tấp, kéo lê ra đường ở Bình Định; Khởi tố bị can đánh người tử vong sau va chạm giao thông ở Bình Dương; Cựu chuyên viên khai lý do tặng đất cho ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân...

Công an xã Nhơn Hội (TP. Quy Nhơn, Bình Định) đã chuyển hồ sơ vụ việc ông Nguyễn Đức V. (42 tuổi) hành hung bé trai 12 tuổi lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Quy Nhơn. Trước đó, ông V. bị cáo buộc đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm đỗ xe tại quán bên lề đường rồi lao tới dùng tay đánh tới tấp, túm áo vật em Đ.N.A.K (12 tuổi, trú tại xã Nhơn Hội) ra giữa đường rồi tiếp tục đánh. Sự việc được camera của người dân ghi lại. Nguyên nhân ban đầu xác định do xuất phát từ mâu thuẫn của trẻ con.

Bùi Mạnh Cường (44 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định) thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kinh doanh Than Trường Phát, kinh doanh vật liệu xây dựng. Sau đó, Cường lợi dụng các mối quan hệ để mua khống hóa đơn đầu vào từ nhiều công ty "ma" tại Hà Nội và Hưng Yên rồi bán lại cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận nhằm thu lợi bất chính. Theo cơ quan điều tra, Cường đã mua 562 hóa đơn đầu vào từ 19 công ty "ma" với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn lên đến 300 tỷ đồng và bán ra 486 hóa đơn khống, hưởng số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Bến Cát (Bình Dương) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hiền (36 tuổi, quê An Giang) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Trước đó, sau khi tan ca trên đường trở về nhà thì xe máy của Hiền va chạm với xe máy do anh N.T.B (40 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển. Lời qua tiếng lại, trong lúc tức giận, Hiền đã lao tới dùng tay, chân, nón bảo hiểm tấn công anh B. cho đến khi nạn nhân nằm bất động thì mới dừng lại và rời khỏi hiện trường. Mặc dù được các bác sĩ tích cực chữa trị, đến ngày 4/1, anh B. tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Minh Dương (SN 1988, ngụ huyện Hòn Đất, Kiên Giang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, chiều 1/1, khi tổ tuần tra phát hiện phương tiện đang khai thác hải sản, Dương (cầm đầu) điều khiển ghe cào không số chở theo 8 người và cùng 20 phương tiện khác, có thái độ hung hăng, dùng lời lẽ kích động, thô tục, đe dọa, lăng mạ lực lượng tuần tra. Đáng chú ý, có một phương tiện (không số) đã đâm vào bên trái mạn tàu của tổ tuần tra gây hư hỏng một số bộ phận trên tàu.

Ngày 8/1, TAND tỉnh Thái Bình tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân và 3 bị cáo khác trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”; "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Vương (trú tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cựu chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước, đã bị buộc thôi việc từ tháng 9/2024) khai sau khi được sự giúp đỡ từ ông Nhưỡng và ông Vân và muốn cảm ơn nhưng không thể đưa tiền vì lý do "là anh em với nhau", nên đã quyết định hứa tặng đất theo "suất ngoại giao".

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) tạm giữ hình sự Hồ Sỹ Cường (SN 2003, trú tại Nghệ An) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, rạng sáng ngày 6/1, chị H. (SN 2001, trú tại Bắc Giang) đứng trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) sử dụng điện thoại iPhone 13 Promax ghi hình dòng người đang chúc mừng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 thì bị Cường cướp giật điện thoại. Đối tượng bỏ chạy về phía đường Khương Đình thì bị Công an phường phối hợp quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ, đưa về trụ sở để làm việc. Qua xác minh, Cường có 1 tiền án về hành vi đánh bạc.