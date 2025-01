Cựu chuyên viên khai lý do tặng đất cho ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân

TPO - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bến Cát (Bình Dương) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hiền (36 tuổi, quê An Giang), nghi can đánh chết người sau va chạm giao thông gây xôn xao dư luận.