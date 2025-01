Bản tin 8H: Bổ nhiệm cán bộ theo quyết định của Bộ Chính trị

TPO - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố các quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công.

Chiều 8/1, tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác tổ chức và cán bộ. Trong đó có Học viện Hành chính quốc gia sau khi sáp nhập vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành Học viện Hành chính và Quản trị công. Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố các Quyết định bổ nhiệm PGS,TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, giữ chức Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công. Các tân Phó Giám đốc Học viện là TS Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; PGS,TS Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; GS,TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS Bùi Phương Đình, Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển; PGS,TS Trần Thanh Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ngày 8/1, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y các đồng chí: Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình; Đặng Hồng Tâm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 8/1, Phòng CSGT Hà Nội thông tin, sau một tuần Nghị định 168/2024 có hiệu lực (từ 1/1 đến hết 7/1), toàn thành phố xử lý 5.654 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 14,3 tỷ đồng, tạm giữ 1.679 phương tiện, tước 190 giấy phép lái xe các loại. Đáng chú ý, có 631 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe (99 ô tô, 532 xe máy). Theo cảnh sát, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông bao gồm: 221 trường hợp vượt đèn đỏ, 172 trường hợp vi phạm tốc độ, 592 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 1.207 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.853 trường hợp tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.

Theo Quyết định 2782 của Chi cục Thuế quận 3, TPHCM, Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán: YEG) - nhà sản xuất chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" - bị phạt gần 53 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và khai sai chỉ tiêu trên tờ khai. Ngoài tiền phạt, Yeah1 bị truy thu thuế giá trị gia tăng hơn 221 triệu đồng và tiền chậm nộp gần 44 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền phía Yeah1 bị xử phạt và truy thu thuế là 318 triệu đồng. Yeah1 cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt hành chính, truy thu thuế và tiền chậm nộp theo quyết định của cơ quan thuế.

Chiều 8/1, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết mức thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2025 cao nhất đều thuộc về nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM. Cụ thể, mức thưởng Tết Dương lịch 2025 cao nhất là 1,8 tỷ đồng thuộc về vị trí quản lý cấp cao trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực buôn bán thực phẩm tại TP HCM. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 1,908 tỷ đồng, thuộc về vị trí quản lý cấp cao của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin tại TPHCM. Mức thưởng Tết Dương lịch bình quân chỉ là 1,46 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân là 7,72 triệu đồng/người (tăng 13% so với năm 2024).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng trưa, chiều 9/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ đêm 10/1, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong những ngày tới, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; còn khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 10-13 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến TP Huế phổ biến 14-17 độ C.

Ngày 8/1, ông Phạm Văn Phước, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đắk Lắk vừa nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Ông Phạm Văn Phước (SN 1967) được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ; thời gian giữ chức vụ này 5 năm. Ngoài ra, ông Đinh Xuân Toản, Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk cũng đã làm đơn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho nghỉ hưu trước tuổi. Ông Toản được Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk vào năm 2020. Đến nay, ông Toản còn 3 năm 7 tháng công tác. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/1, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) tổ chức lễ thông báo, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, giữ chức vụ Cục trưởng Cục nghiệp vụ Bộ Công an kể từ ngày 10/1. Bộ trưởng Bộ Công an cũng có quyết định giao Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, phụ trách Công an tỉnh Sóc Trăng từ ngày 10/1, đến khi kiện toàn chức vụ Giám đốc Công an tỉnh này. (XEM CHI TIẾT)