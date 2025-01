Bản tin 8H: Tìm thấy thi thể hai mẹ con ở khe nước gần nhà

TPO - Chị T. và con trai được tìm thấy đã tử vong sau khi xuống khe nước gần nhà để ngâm lúa giống.

Tối 4/1, đại diện UBND xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận chị T.T.T. (SN 1992) và con trai T.T.H. (SN 2013, trú tại thôn Tân Lý, xã Minh Hóa) tử vong do đuối nước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, chị T. cùng con trai xuống khe Mục Miệu (một nhánh đổ ra sông Rào Nan) gần nhà để ngâm lúa giống rồi mất tích. Người thân phát hiện đôi dép và rổ thóc giống để trên tảng đá gần khe nước. Đến 19h10, thi thể 2 mẹ con chị T. được tìm thấy tại khu vực khe nước gần nhà.

Tối 4/1, cơ quan chức năng quận 1 (TP HCM) đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy ô tô trên đường ở phường Đa Kao. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 cùng ngày, ô tô điện bất ngờ bốc cháy tại giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tài xế nhanh chóng mở cửa xe, rời khỏi phương tiện. Một số người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 1 sau đó có mặt tại hiện trường và nhanh chóng dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc ô tô bị ngọn lửa thiêu rụi.

Ngày 4/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp bé gái 4 tuổi tử vong do bệnh ho gà. Bệnh nhi được xác định là bé N.T.Y.N. (4 tuổi, trú tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Đây là trường hợp đầu tiên ở Đồng Nai tử vong do bệnh ho gà trong năm 2025. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, bé N. có dấu hiệu bệnh vào ngày 19/12/2024, nhưng phải đến ngày 25/12/2024 mới nhập viện. Đến ngày 1/1, bé gái tử vong với chẩn đoán mắc bệnh ho gà.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 3/1/2025 về việc triển khai thực hiện công tác dân số và phát triển TP năm 2025. Theo đó, năm 2025, Hà Nội phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,15 % so với năm 2024. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ 89%. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh (% số bà mẹ mang thai) là 85% Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh (% số trẻ sơ sinh ) là 90%. Tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ trai/100 trẻ gái) không quá 110/100. Tỷ lệ cặp nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn là 85%. Số người áp dụng biện pháp tránh thai (BPTT) mới là 416.950 người.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu, ngày 5 và 6/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 25 độ C. Đêm và sáng trời rét. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Thời tiết trên biển tiếp tục diễn biến xấu do tác động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và Hà Giang. Cụ thể, tại Quyết định số 21/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lâm Minh Thành để nhận nhiệm vụ mới. Tại Quyết định số 26/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026. (XEM CHI TIẾT)

Tối 4/1, Ngân hàng ACB phát đi thông cáo về những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ngân hàng cho biết đã nhận được thông tin về một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để livestream đưa thông tin bịa đặt, thất thiệt về lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài hàng chục triệu USD... Theo ACB, các thông tin bịa đặt này đã xâm phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của lãnh đạo và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của ACB. (XEM CHI TIẾT)