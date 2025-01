Bản tin 8H: Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ

TPO - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Đỗ Đức Toàn giữ chức Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I).

Chiều 3/1, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, thay mặt Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân đã trao quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Đỗ Đức Toàn, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I). Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 3/1/2025. Trước khi được bổ nhiệm, đồng chí Đỗ Đức Toàn từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; Ủy viên Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ; Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 3/1, ông Hồ Hoàng Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo Gia Cà Mau, cho biết vừa bị đình chỉ công tác không thời hạn. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người được cho là luật sư đang giải thích cho nhân viên công ty về quyền lợi, chế độ khi làm việc... Lúc này, ông Hoàng Anh bất ngờ đứng lên đập bàn đề nghị "mấy anh không làm, giải tán". Nhiều tài xế taxi của công ty sau đó bỏ về. Theo thông cáo báo chí, ông Hoàng Anh có hành vi và phát ngôn không đúng chuẩn mực. Ban lãnh đạo công ty đã làm việc, khiển trách, và rút kinh nghiệm trong việc phát ngôn cũng như nói chuyện với cấp dưới.

Ngày 4-1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết một số trang mạng xã hội đưa thông tin "Hà Nội: Một thanh niên thu về 50 triệu đồng chỉ sau 1 ngày tố giác vi phạm giao thông"…là không đúng sự thật. Đồng thời khẳng định đây là thông tin cắt ghép sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hướng xấu đến tinh thần của phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông" đang được thực hiện rất hiệu quả. Hiện tại, Công an TP Hà Nội đang triển khai trang Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội" và số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451 phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Đầu tháng 1, mạng xã hội đăng tải hình ảnh, video với nội dung ô tô BKS màu xanh 29A-040.xx chở 3 người trên nóc xe, lưu thông trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, gây mất an toàn giao thông. Thông tin tra cứu của Phòng Cảnh sát giao thông cho kết quả BKS màu xanh 29A-040.xx được cấp cho một cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Cầu Giấy. Người lái xe là anh Đ.V.T (sinh năm 1983, đăng ký hộ khẩu thường trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Tại cơ quan công an, anh Đ.V.T thừa nhận hành vi vi phạm. Đội CSGT đường bộ số 6 lập biên bản vi phạm hành chính anh T. do có hành vi: "Chở người trên nóc xe", đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe của anh T. trên môi trường điện tử.

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai chương trình công tác năm 2025. Theo báo cáo tại hội nghị, năm qua, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố xử lý 359.988 trường hợp vi phạm, phạt tiền 672,3 tỷ đồng. Trong đó vi phạm nồng độ cồn 74.054 trường hợp, quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng 11.175 trường hợp, vượt đèn đỏ là 8.795 trường hợp. Lực lượng Cảnh sát đường thủy trực tiếp và phối hợp bắt giữ 31 vụ việc, 51 phương tiện thủy, 126 đối tượng liên quan về hành vi khai thác cát trái phép. Các đơn vị cảnh sát giao thông phát hiện 295 vụ, bắt giữ 331 đối tượng. Các tổ công tác 141 phát hiện 896 vụ, 1.025 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù vào sáng sớm, trời tiếp tục rét, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 9 độ C. Trưa và chiều, thời tiết các nơi tăng dần, trời hanh khô; độ ẩm không khí ở mức 65-70%. Trạng thái thời tiết nêu trên ở Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc còn duy trì đến ngày 8/1. Trong khi đó, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh ở Nam Trung Bộ.