Bản tin 8H: Thi hành kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1686/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Đình Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Quyết định nêu rõ thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Đình Thọ, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 1826-QĐ/UBKTTW ngày 25/11/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước đó, trong Kỳ họp thứ 50 từ ngày 11 đến ngày 13/11/2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Lê Đình Thọ, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tỉnh ủy Lai Châu vừa thông tin kết quả thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên. Theo đó, trên cơ sở xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Trọng Thức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu. Xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Sỹ Chín, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Công Thương; khiển trách ông Trần Hữu Chí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Trước đó, ngày 28/8/2024, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu bắt tạm giam ông Nguyễn Trọng Thức.

Ngày 31/12, lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn khiến hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h05 ngày 30/12/2024, anh Phan Ngọc Tr. (1986, trú tại thôn Đức Hương Quang, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ) điều khiển xe ô tô BKS 38A-172.7x chở Trương Thị H. (1995 trú tại thôn Vĩnh Thành, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) lưu thông trên đường Quốc lộ 15A theo hướng Can Lộc - Đức Thọ. Khi đến Km371+380 cầu Chợ Giấy thuộc thôn xóm Mới, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, xe mất lái lao xuống kênh nhà Lê. Anh Tr. và chị H. tử vong trong vụ tai nạn. Đến khoảng 6h15 ngày 31/12/2024, người dân phát hiện sự việc và trình báo cho cơ quan Công an.

Tối 31/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết năm 2024, toàn quốc xảy ra 21.532 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 9.954 người, bị thương 16.044 người. Trong đó, có 23 vụ đặc biệt nghiêm trọng khiến 76 người chết và bị thương 17 người. Phân tích nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, 3.065 vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định, làm chết 1.423 người, bị thương 2.764 người. Tiếp đó là 360 vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ), làm chết 122 người, bị thương 301 người. Việc đi ngược chiều đường cũng là nguyên nhân của 143 vụ tai nạn, làm chết 38 người, bị thương 141 người.

Ngày 31/12, theo Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai, gói thầu số 9 - thi công xây dựng công trình, cung cấp và lắp đặt thiết bị, đảm bảo an toàn giao thông dự án đường tỉnh 25C, đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19 (giai đoạn 1) đã có kết quả chấm thầu. Theo đó, liên danh Tổng công ty Thành An và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO là đơn vị trúng thầu gói thầu này. Gói thầu số 9 có giá trị gần 218 tỷ đồng, trong đó giá trúng thầu gần 214 tỷ đồng. Dự án xây dựng đường tỉnh 25C sẽ thực hiện xây dựng mới tuyến đường dài hơn 2km từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19 trên địa bàn 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 647 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/1/2025, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-15 độ; ban ngày nhiệt độ từ 21-24 độ, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 31/12 về việc giải thể Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định giải thể Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, được thành lập tại Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.