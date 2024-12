Bản tin 8H: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo

TPO - Theo Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Thị Mai Lập - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Giang, được bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Giang.

Ngày 29/12, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Giang. Tại buổi lễ, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Giang đối với đồng chí Nguyễn Thị Mai Lập - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Giang.

Tối 29/12, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Huế trực thuộc Trung ương, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của TP Huế giai đoạn 2023-2025. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết thành lập TP Huế trực thuộc Trung ương với tỷ lệ đại biểu Quốc hội tán thành rất cao. Như vậy, từ ngày 1/1/2025, Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam.

Chiều 29/12, tại Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về thành lập Công an thành phố Huế. Theo đó, Công an thành phố Huế sau khi thành lập có tổ chức bộ máy gồm: Công an quận Thuận Hóa, Công an quận Phú Xuân (được tách từ Công an thành phố Huế cũ), Công an thị xã Phong Điền (Công an huyện Phong Điền cũ), Công an huyện Phú Lộc (nhập từ Công an hai huyện Nam Đông và Phú Lộc), Công an thị xã Hương Thủy, Công an huyện Phú Vang và Công an huyện Quảng Điền. Thay mặt Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Công an đã trao quyết định về bố trí nhân sự Ban Giám đốc Công an thành phố Huế. Dưới quốc kỳ, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an thành phố Huế, thực hiện nghi lễ tuyên thệ.

Tối 29/12, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhiều nhà xưởng sản xuất thuộc xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, hơn 18h cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà xưởng tại khu vực xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát từ nhà xưởng rồi nhanh chóng lan ra các xưởng kế bên. Theo nhân chứng, khoảng 10 xưởng mộc bị thiêu rụi. Đến 20h46 cùng ngày, các lực lượng dập tắt đám cháy, tiến tới tổ chức dập tàn. Xác định ban đầu, vụ cháy ảnh hưởng khoảng 10 xưởng gỗ (chưa xác định được phạm vi cháy từng xưởng), diện tích cháy khoảng 400m2. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Bộ Nội vụ cho biết dự kiến cần 130.000 tỷ đồng để thực hiện các chính sách, chế độ nêu trên do ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, có 111.000 tỷ đồng chi trả chính sách, chế độ đối với cán bộ; 4.000 tỷ đồng chi trả chính sách, chế độ đối với người lao động; 9.000 tỷ đồng chi trả chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã; 4.000 tỷ đồng kinh phí đóng bảo hiểm xã hội và 2.000 tỷ đồng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng. Cũng theo Bộ Nội vụ, ngân sách nhà nước đã bố trí kinh phí để thực hiện chính sách tinh giản biên chế và các khoản chi chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, lãnh đạo quản lý... Trong 5 năm, ngân sách nhà nước dự kiến tiết kiệm chi khoảng 113.000 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 30/12, Bắc Bộ, Thanh Hóa duy trì hình thái thời tiết sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Từ đêm 30/12, khu vực này mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực Nghệ An- Hà Tĩnh dự báo mưa vài nơi, trời rét. Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 30/12, khu vực miền Bắc, trong đó có Hà Nội, đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi trời rét đậm, rét hại. Như vậy, hình thái thời tiết ngày lạnh và nắng hanh, rét về đêm và sáng còn duy trì ở miền Bắc. Theo các chuyên gia, ngày 31/12, không khí lạnh tăng cường yếu, khoảng ngày 2-3/1/2025 khả năng tăng cường mạnh hơn.

Ngày 29/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức được tinh giản biên chế đợt I năm 2025, theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ. Danh sách tinh giản biên chế đợt I năm 2025 của tỉnh Quảng Nam có 107 người. Trong đó, nghỉ hưu trước tuổi có 90 người, thôi việc ngay 17 người. Trong danh sách tinh giản đợt này có ông A Lăng Mai (58 tuổi), Trưởng Ban Dân tộc tỉnh nghỉ hưu từ 1/1/2025; ông Trần Úc (60 tuổi 4 tháng), Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn nghỉ hưu từ 1/1/2025.