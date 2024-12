Bản tin 8H: Sau giải độc đắc hơn 135 tỷ đồng, Vietlott lại có thêm người trúng thưởng

TPO - Hai ngày sau khi giải độc đắc hơn 135 tỷ đồng nổ, Vietlott lại tìm thấy một tấm vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 4 tỷ đồng của loại hình xổ số Power 6/55.

Tối 26/12, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tìm thấy một khách hàng trúng Vietlott Power 6/55, giải Jackpot 2 với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Theo đó, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 diễn ra tối 26/12, hội đồng mở thưởng xác định dãy số may mắn là: 06-18-33-38-41-48|16. Người trúng Jackpot 2 phải có 5 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng trùng với kết quả quay số mở thưởng. Ngoài ra, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 14 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 550 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 11.846 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng. Giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 31.753.393.950 đồng (hơn 31,7 tỷ đồng) nhưng không có ai trúng. Trước đó, vào ngày 24/12, Vietlott xác định 1 vé loại hình vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 135 tỷ đồng.

Ngày 26/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thành lập Đảng bộ thành phố Hoa Lư. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Hoa Lư trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ thành phố Ninh Bình và Đảng bộ huyện Hoa Lư, với nhiệm kỳ đầu tiên là 2020-2025. Đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Ninh Bình, công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chỉ định đồng chí Đinh Văn Tiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Hoa Lư, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ định các đồng chí: Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoa Lư và đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoa Lư giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hoa Lư, nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Ngày 26/12, người dân, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã tìm thấy thi thể của một phụ nữ nhảy cầu Mai Đình - Đông Xuyên. Đó là chị Đ.T.B. (SN 1992, quê ở thôn Thắng Lợi, xã Mai Đình, Hiệp Hòa). Chị B. đã lập gia đình, đang cư trú ở thôn Trung Bạn, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong (Bắc Ninh). Qua trích xuất camera an ninh, khoảng 13h cùng ngày, chị B. điều khiển xe mô tô BKS 99-C1 488.XX. đến giữa cầu Mai Đình - Đông Xuyên rồi nhảy xuống sông. Hơn 15h cùng ngày, thi thể chị B. được tìm thấy ở đoạn sông thuộc địa phận xã Đông Tiến, huyện Yên Phong.

Đại diện lãnh đạo phường Cẩm Trung (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết vào chiều 26/12, trên địa bàn xảy ra vụ xe ô tô đón dâu đâm vào dải phân cách khiến xe bị hư hỏng nặng. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, xe ô tô BKS 14A-26x.xx màu đỏ tự đâm vào dải phân cách trên khu vực đường Lê Thanh Nghị. Thời điểm này trên xe có cô dâu và chú rể. Lãnh đạo phường Cẩm Trung cho biết người cầm lái là chú rể. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tối 26/12, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM cho biết chuyến tàu mang số hiệu 1700 xuất phát từ ga Bến xe Suối Tiên đi về ga Bến Thành, nhưng phải dừng tại ga Ba Son vào 18h30 cùng ngày. Theo Ban Quản lý, trong lúc kiểm tra bộ phận điều khiển tàu nhận thấy có một vài chi tiết trong tín hiệu chưa đúng theo quy trình vận hành và chỉ dẫn kỹ thuật. Do đó, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách, nhân viên và phương tiện, nhân viên vận hành đã xin ý kiến và chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1, đơn vị vận hành) quyết định tạm dừng đoàn tàu để phối hợp với nhà thầu Hitachi tổ chức kiểm tra, đánh giá. Sau khoảng hơn 10 phút kiểm tra, các đơn vị liên quan đã quyết định cho phép đoàn tàu hoạt động trở lại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ đêm 27/12, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ C. Ngày 27/12, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực Quảng Trị và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.