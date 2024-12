Bản tin 8H: Bầu bổ sung phó chủ tịch tỉnh vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy

TPO - Đồng chí Phan Trọng Tấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 23/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện quy trình bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phan Trọng Tấn, Tỉnh ủy viên Phó, Chủ tịch UBND tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày tờ trình của Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; tóm tắt lý lịch, đánh giá, nhận xét đối với cán bộ được giới thiệu và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, đồng chí Phan Trọng Tấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đạt 100%.

Ngày 23/12, lãnh đạo UBND phường Tân Tiến (thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) thông tin về video người phụ nữ đá thùng rác màu xanh ra giữa đường rồi lên xe Mercedes rời đi gây xôn xao mạng xã hội. Theo vị lãnh đạo, vụ việc xảy ra vào tối 21/12 tại đường Bạch Đằng (phường Tân Tiến). Người phụ nữ đá thùng rác là N., trú tại Nha Trang. Bà N. cho biết nguyên nhân đá thùng rác xuất phát từ việc chủ nhà đối diện tự đặt thùng rác trước nhà bà nhiều lần. Bà N. từng kiến nghị tổ dân phố và chính quyền về việc này. UBND phường Tân Tiến đã cử cán bộ kiểm tra camera và xác định có một nhân viên môi trường tự ý đặt vị trí thùng rác từ nhà đối diện sang nhà bà N. Địa phương đã liên lạc công ty môi trường để có hướng xử lý, cũng nhắc nhở bà N. về hành động đá thùng rác gây phản cảm.

Khoảng 17h45 ngày 23/12, một chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy trên đường Vành đai 3, đoạn qua quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo đó, xe tải BKS 29C-557.xx lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng từ Linh Đàm về Mai Dịch. Khi đến đoạn ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân), xe bất ngờ bốc cháy ở phần đầu. Tài xế đã kịp thời dừng xe và rời khỏi cabin. Nhận được tin báo, Đội CSGT số 7 cùng Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Thanh Xuân điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ tới hiện trường để tiến hành dập lửa. Đến 18h15 cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24-25/12, các tỉnh miền Bắc đêm mây nhiều, sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng nhẹ. Từ đêm 25/12, khu vực miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Cũng khoảng thời gian trên, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng có mưa vừa, mưa to; khu vực Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ có mưa rào và dông. Đêm 25/12, khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ ngày 26/12, mưa lớn có khả năng giảm dần. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tối 23/12, ông Sầm Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu, Nghệ An), cho biết trên địa bàn xảy ra vụ nổ khiến 2 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 cùng ngày, sau tiếng nổ mạnh, người dân tại bản Kẻ Bọn, xã Châu Hạnh phát hiện 2 người tử vong trong vườn và bếp tại nhà của ông H. (trú bản Kẻ Bọn). Ông H. bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 23/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Thành, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sơn La đã trao Quyết định số 1169-QĐ/TU ngày 19/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm ông Phạm Minh Hải, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, kiêm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. (XEM CHI TIẾT)