Bản tin 8H: Vietlott liên tục tìm thấy tỷ phú

TPO - Vietlott tìm được 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 3,7 tỷ đồng ở loại hình xổ số Power 6/55. Trước đó 2 ngày, Vietlott cũng tìm được 1 vé số trúng giải Jackpot 2 hơn 4,5 tỷ đồng.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1129 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 21/12, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 128.073.792.900 đồng (hơn 128 tỷ đồng), nhưng chưa có người chơi nào trúng. Tuy nhiên, hệ thống tìm thấy 1 vé số trúng Jackpot 2 trị giá gần 3,7 tỷ đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1129 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 04 - 16 - 29 - 30 - 35 - 51 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 48. Vietlott cũng tìm được 19 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.167 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 26.266 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Ngày 21/12, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ đối với ông Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hữu Định công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn y kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với ông Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (19/12/2024). Ông Dương Minh Dũng sinh năm 1970, quê ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Ngày 21/12, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang xác minh làm rõ vụ người đàn ông điều khiển xe ô tô 5 chỗ đi ngược chiều trên đường và có dấu hiệu đe dọa đánh người. Vào chiều cùng ngày, mạng xã hội xuất clip ghi lại hình ảnh người đàn ông trung niên lưu thông ngược chiều trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Dĩ An, Bình Dương). Thời điểm này, đoạn đường ùn tắc nhẹ, người đàn ông điều khiển xe ô tô BKS 61A-373.12 đi ngược chiều. Khi xe tải đi đúng chiều không chịu nhường đường, người đàn ông bước xuống xe, có thái độ dọa nạt chửi bới, tay cầm sợi dây đuổi theo đập vào cửa xe ô tô tải. Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 20/12. Người đàn ông trong clip được cho là một chủ nhà xe trên địa bàn.

Ngày 21/12, lãnh đạo HĐND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa thông qua nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2025. Trong đó, tỉnh Quảng Bình bố trí 4,5 tỷ đồng cho Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng để làm hàng rào khuôn viên và các hạng mục phụ trợ tại khu nuôi cứu hộ các cá thể hổ tiếp nhận từ VQG Pù Mát (Nghệ An). Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đang chăm sóc và nuôi dưỡng 7 cá thể hổ Đông Dương. Đây là các cá thể hổ được phát hiện, bắt giữ trong một vụ án vận chuyển trái phép động vật hoang dã tại tỉnh Nghệ An.

Ngày 21/12, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh xe container lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ, khi đến một đoạn cua, thùng container phía sau bất ngờ văng khỏi xe bay vào một garage ven đường. Thời điểm xảy ra sự việc có nhiều phương tiện lưu thông trên đường nhưng may mắn không ai bị thùng container văng trúng, có 2 người đi xe máy thoát chết trong gang tấc. Vụ việc khiến một xe ôtô bán tải, một xe máy trong garage bị dập nát, hư hỏng. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy vào khoảng gần 11h ngày 21/12 tại quốc lộ 3, đoạn qua TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 22/12, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Hà Nội không mưa, sương mù nhẹ vài nơi; trời rét, rét đậm vào buổi sáng. Đến trưa và chiều cùng ngày, thời tiết thủ đô hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 22-24 độ C. Từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Bắc trời rét. Các khu vực khác có mưa vài nơi. Từ đêm 23 đến ngày 26/12, nhiều nơi ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi cao hơn 500mm.