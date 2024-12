Bản tin 8H: Ban Bí thư chỉ định nhân sự

TPO - Tỉnh ủy Phú Yên đã tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ngày 20/12, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị lần thứ 18 (đợt 2) lấy ý kiến góp ý dự thảo (lần 1) Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Tỉnh ủy Phú Yên đã công bố Quyết định số 1741-QĐNS/TW, ngày 6/12/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Cao Văn Mười, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Đại tá Cao Văn Mười, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên thay cho Đại tá Lương Kế Điềm nhận nhiệm vụ mới.

Ngày 20/12, ông Đặng Việt Hùng, Chủ tịch UBND phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa (Lào Cai), ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thế Hưng, Phó chủ tịch UBND phường này trong 8 ngày (từ ngày 20 tới 31/12). Quyết định của UBND phường Phan Si Păng nêu rõ lý do tạm đình chỉ công tác, do ông Hưng chưa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã Sa Pa, Chủ tịch UBND phường Phan Si Păng về kiểm tra, phát hiện, xử lý công trình vi phạm; chưa có biện pháp ngăn chặn để phát sinh mới các công trình vi phạm trên địa bàn trực tiếp phụ trách quản lý. Ông Hưng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc (trừ lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng) cho ông Nguyễn Việt Tuân, Phó chủ tịch UBND phường Phan Si Păng, chịu trách nhiệm chỉ đạo và trực tiếp phụ trách.

Liên quan vụ cháy khiến 2 người chết ở quận Tân Bình, TPHCM vào sáng 20/12, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân hỏa hoạn do lửa phát sinh từ chiếc xe điện để tại tầng trệt ngôi nhà. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang 7 xe khác, gây ảnh hưởng khoảng 15 m2 tầng trệt. Đáng nói, bên trong căn nhà có chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà. Vụ cháy xảy ra vào hơn 6h ngày 20/12 tại căn nhà 4 tầng trên đường Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình. Hai nạn nhân tử vong là chị T.T.T.N (SN 2001), anh N.T.T. (SN 2003, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Ngày 18/12, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô đã ký Quyết định số 2035 về việc phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí tinh giản biên chế đợt 1 năm 2025. Theo đó, có 35 công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Điện Biên thuộc diện tinh giản biên chế. Kinh phí để thực hiện tinh giản với 35 nhân sự này là hơn 6,4 tỷ đồng. Trong đó có 17 nhân sự thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi, 18 nhân sự tinh giản biên chế thôi việc ngay. Thời gian thực hiện từ 1/1/2025 đến 30/6/2025. Trong số 35 nhân sự diện tinh giản, người được hưởng hỗ trợ cao nhất là Phó Bí thư Đảng ủy xã Sa Tổng (huyện Mường Chà), được trợ cấp tổng số tiền hơn 394 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong vừa ký công văn số 1376 về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị thành phố. Công văn nêu rõ Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất chủ trương tạm dừng việc tuyển dụng công chức, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn hoặc cho chủ trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc diện dự kiến phải sắp xếp, tinh gọn. Trường hợp thực sự cần thiết, Ban Thường vụ Thành ủy cân nhắc, xem xét tổng thể, toàn diện đội ngũ cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể xem xét, quyết định, bảo đảm thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ Chính trị.

Ngày 20/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) cho biết đã xử phạt hành chính T.V.P. (SN 1992, trú tại huyện Thanh Oai) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok của P. đăng tải nhiều clip có nội dung không đúng sự thật về trại giam của Bộ Công an. Tại cơ quan công an, P. khai nhận do muốn tăng tương tác để bán hàng online nên đã đăng tải những nội dung sai sự thật. P. nhận thức được hành vi vi phạm và gỡ bỏ toàn bộ các clip vi phạm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/12, các tỉnh Bắc Bộ rét vào ban đêm, ban ngày trời hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ ban ngày dao động 20-24 độ C, buổi tối giảm xuống mức 12-15 độ C. Đặc biệt, khu vực miền núi tiếp tục rét đậm với nhiệt độ thấp nhất khoảng 8-10 độ C. Khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên sẽ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa trung bình từ 70 đến 90mm. Sang đến ngày 23, vùng mưa sẽ mở rộng ra toàn miền. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 100-300mm, có nơi mưa to trên 500mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ở những vùng trũng thấp.