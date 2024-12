Bản tin 8H: Vietlott có thêm tỷ phú

TPO - Vietlott tìm được 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 4,5 tỷ đồng ở loại hình xổ số Power 6/55 vào tối 19/12.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), kỳ quay số mở thưởng tối 19/12 tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 4,5 tỷ đồng. Theo đó, dãy số may mắn là 13 - 16 - 32 - 39 - 49 - 51 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 11. Tấm vé trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số trên và số 11. Giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 121.982.452.050 đồng nhưng không có ai trúng. Ngoài ra, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1128, Vietlott cũng tìm được 25 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.367 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 28.801 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 19/12/2024 phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Quyết định, phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành. Trước đó, ngày 11/12, tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, 94,59% đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 19/12, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết đang lập hồ sơ, xử lý bà T.T.H (SN 1960, trú thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) có hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Vào sáng 15/12, bà H. đến Công an phường Chi Lăng trình báo bị 2 nam thanh niên đi xe máy cướp giật túi xách trên đường Võ Nguyên Giáp (thuộc thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng). Theo bà H., bên trong túi xách chứa hơn 43,2 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sau đó phát hiện không có vụ cướp nào xảy ra vào thời gian bà H. trình báo. Ngày 17/12, tại trụ sở Công an phường Chi Lăng, bà H. thừa nhận đang nợ tiền người khác và không có tiền trả nên tạo ra câu chuyện bị cướp để che giấu gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 7341/UBND-XD về việc điều chỉnh phương án phân luồng tổ chức giao thông trên quốc lộ 4D đoạn Km89 - Km136, từ đèo Trạm Tôn, thị xã Sa Pa đi thành phố Lào Cai và ngược lại kể từ ngày 20/12/2024. Theo đó, kể từ ngày 20/12, thị xã Sa Pa cho phép tất cả các loại xe tải được lưu thông trở lại bình thường trên Quốc lộ 4D đoạn từ đèo Trạm Tôn giáp danh với Lai Châu qua thị xã này xuống thành phố Lào Cai (và ngược lại) vào tất cả các ngày trong tuần. Trước đó, tỉnh Lào Cai cấm xe tải từ 4 trục trở lên (trừ xe chở xăng, dầu, xe chở hàng cứu trợ, xe bưu chính, xe ưu tiên theo quy định) lưu thông trên đoạn tuyến này vào các ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật hàng tuần trong khung giờ cao điểm.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa thông báo thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Minh Khai tại nút giao Minh Khai - Ngõ 349 Minh Khai - Lối vào Bệnh viện Vinmec Times City (Đường nội bộ số 3), quận Hai Bà Trưng. Theo đó, cấm các phương tiện từ ngõ 349 Minh Khai đi thẳng và rẽ trái ra đường Minh Khai. Tổ chức cho các phương tiện có nhu cầu đi về phía cầu Vĩnh Tuy rẽ phải liên tục và quay đầu tại nút giao Minh Khai - cầu Mai Động. Tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện tại lối vào Bệnh viện Vinmec Times City theo chiều và đoạn từ đường nội bộ số 2 đến đường Minh Khai. Phương tiện từ Minh Khai (hướng cầu Mai Động) muốn đi vào Bệnh viện Vinmec đi thẳng, rẽ phải vào lối cổng chính của khu đô thị Times City. Bổ sung các trụ tiêu cao su lối xuống Vành đai 2 để hạn chế các phương tiện quay đầu đi vào khu đô thị Times City. Thời gian thực hiện thí điểm từ nay đến 28/2/2025.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 20/12, Bắc Bộ, Thanh Hóa duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng hanh, sáng sớm có nơi sương mù. Khu vực này trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ ở miền Bắc giảm so với ngày 19/12. Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất được dự báo chỉ còn 10-13 độ, giảm 3 độ so với ngày 19/12. Nghệ An, Hà Tĩnh mưa vài nơi. Từ ngày 21/12, các địa phương này mưa rải rác, trời rét. Đà Nẵng - Bình Thuận ban ngày nắng, nhưng đêm xuống có thể có mưa rào. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh.