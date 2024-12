Bản tin 8H: Chủ tịch UBND tỉnh xin nghỉ hưu trước tuổi, giới thiệu nhân sự thay thế

TPO - Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình được giới thiệu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi ông Bùi Văn Khánh xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ngày 17/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ.Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình thống nhất thông qua danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu ông Bùi Đức Hinh - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Bùi Đức Hinh được nhất trí cao (100%) và thống nhất trình Trung ương xem xét, quyết định. Trước đó, ngày 3/12, ông Bùi Văn Khánh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, có đơn xin nghỉ công tác. Ngày 12/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng có chủ trương đồng ý để ông Bùi Văn Khánh được nghỉ hưu trước tuổi.

Ngày 17/12, Thủ tướng Chính phủ ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Tại Quyết định số 1589/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Quyết định số 1592/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 đối ông Võ Văn Cảnh để nhận nhiệm vụ mới. Tại Quyết định số 1593/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 đối ông Trương Công Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 17/12, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra vụ người đàn ông tử vong trong cảng Phước Long ICD, phường Trường Thọ. Khoảng 17h30 cùng ngày, anh T. (29 tuổi, quê tỉnh Long An) lái xe nâng, vận chuyển thùng container trong cảng Phước Long ICD. Khi đi lùi, xe nâng cán trúng anh N. (39 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), là tài xế xe đầu kéo đang đứng kiểm tra xe. Anh N. tử vong tại chỗ. Hiện trường cho thấy đây là một góc hẹp.

Tối 17/12, một lãnh đạo UBND huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) xác nhận khoảng 15h cùng ngày, một người đàn ông điều khiển ô tô Camry mang biển kiểm soát 38A-386.xx lao xuống hồ thủy lợi Đắk Blao tại thị trấn Kiến Đức. Ngay sau đó, một chiến sĩ bộ đội cùng một người dân nhảy xuống hồ, nỗ lực mở cửa xe và đưa tài xế ra ngoài an toàn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau khi lên bờ. Hiện, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Ô tô sau đó được lực lượng chức năng trục vớt. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngày 17/12, thông tin từ Bộ Công an, sau 10 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy bé Hảng Thị D. (sinh năm 2022) rơi xuống vực sâu trên đường đi học về.Trước đó, vào chiều 16/12, do bố mẹ cháu đi làm nương vắng nhà, D. và anh trai là Hảng Minh Kh. (SN 2021) tự đi bộ về nhà sau khi tan học tại điểm trường mầm non Van Hồ 1 (huyện Phong Thổ, Lai Châu). D. không may bị trượt chân ngã và lạc đường do địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vực sâu, cây cỏ rậm rạp. Khoảng 7h30 sáng 17/12, lực lượng tìm kiếm phát hiện cháu D. trong tình trạng sức khỏe yếu, nhiều vết trầy xước và tinh thần hoảng loạn tại khu vực chân núi, cách nhà khoảng 1km. Được biết, khu vực tìm thấy D. có nhiệt độ xuống thấp 6 độ C. Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của cháu đã dần ổn định.

Ngày 17/12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tai nạn giao thông xảy ra trên đường Tô Ký, Quận 12, TP HCM. Trong video, hai phụ nữ dắt tay nhau đi bộ qua đường tại khu vực có vạch kẻ dành cho người đi bộ. Lúc này, một phụ nữ bị người đàn ông lái xe máy chở thịt heo tông trúng. Nạn nhân bị văng xa khoảng hơn 2m và nằm bất động trên đường. Người gây tai nạn lái xe bỏ đi, mặc kệ nạn nhân. Người phụ nữ gặp nạn là bà L. (50 tuổi), phụ xe buýt tuyến 55 thuộc Công viên phần mềm Quang Trung - Bến xe Miền Đông mới do Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (SaigonBus) đảm trách. Được biết, vụ việc xảy ra vào trưa 16/12, trong lúc chị L. cùng một nữ sinh thực tập đi mua cơm. Đại diện SaigonBus cho biết đã trình báo công an địa phương truy tìm người lái xe máy gây tai nạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 18/12, thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Đến trưa và chiều, thời tiết Hà Nội giảm mây, có lúc hửng nắng; nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C. Khoảng đêm 18-19/12, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc được tăng cường xuống miền Bắc và tiếp tục được bổ sung vào ngày 21-22/12. Trong khoảng thời gian này, Hà Nội và một số nơi ở miền Bắc trời rét đậm về đêm và sáng. Các nơi còn lại của miền Bắc và tỉnh Thanh Hóa có mưa vài nơi, trời hửng nắng về trưa và chiều; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.