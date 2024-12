Bản tin 8H: Bí thư xã ở Cà Mau gỡ máy lạnh cơ quan đem về nhà dùng

TPO - Một bí thư xã ở Cà Mau tự ý gỡ máy lạnh cơ quan đem về nhà sử dụng, đồng thời tiếp nhận tiền vận động nhưng không nhập quỹ.

Chiều 13/12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) huyện ủy Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết ban hành kết luận kiểm tra dấu hiệu sai phạm đối với ông Nguyễn Dũng Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Tùng.Theo đó, UBKT phát hiện điều hòa gắn trong phòng làm việc trước đây của ông Sỹ có từ nguồn vận động, nhưng ông Sỹ không làm thủ tục tiếp nhận, quản lý, theo dõi tài sản công. Khi di dời qua trụ sở làm việc mới, ông Sỹ tự ý thuê thợ tháo ra, đưa về nhà sử dụng. Ông Sỹ chỉ trả lại khi UBKT vào cuộc. Bên cạnh đó, cuối năm 2022, ông Sỹ cũng nhận 20 triệu đồng từ nguồn vận động để mua điều hòa cho khối đoàn thể xã và tự ý giữ số tiền trên. Tới tháng 3/2024, khi có thông tin phản ánh, ông Sỹ mới chuyển tiền vào tài khoản quỹ cơ quan.

Tối 13/12, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết xảy ra vụ tai nạn lật xe trên đèo Đại Ninh đoạn qua huyện Bắc Bình.Vào chiều cùng ngày, ô tô 7 chỗ lưu thông hướng Lâm Đồng - Bình Thuận bất ngờ lao xuống vực khi đến km44 đoạn qua xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình. Trên ô tô có 6 người, may mắn không ai thương vong. Những người trong xe được người dân xung quanh cứu ra ngoài, đưa lên khỏi vực sâu hơn 20 m. Theo người dân địa phương, khu vực đèo Đại Ninh có mưa vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Ngày 13/12, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) phát văn bản thông báo việc phân luồng giao thông để sửa chữa cầu Câu Lâu (mới) trên quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam. Theo đó, việc phân luồng giao thông sẽ tổ chức trong 2 đợt. Đợt 1 từ 12h ngày 23/12, dự kiến đến hết ngày 31/12. Đợt 2 bắt đầu từ 12h ngày 13/2/2025, dự kiến đến 16h ngày 5/4/2025. Trong thời gian phân luồng giao thông, các phương tiện được phép lưu thông qua cầu Câu Lâu gồm: Xe cứu thương; xe buýt tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ có tải trọng dưới 5 tấn, chỉ được qua cầu từ 6h đến 19h hàng ngày, lưu thông qua cầu với vận tốc tối đa 10km/h và qua từng chiếc; phương tiện làm nhiệm vụ khẩn cấp; mô tô, xe máy, xe thô sơ chỉ được lưu thông qua cầu tốc độ 10-20 km/h.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14-15/12, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, nhiều nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Sáng 14/12, Thủ đô nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3; trời rét đậm, rét hại. Đến trưa và chiều, nhiệt độ tăng nhẹ, mức cao nhất 15-17 độ C. Trạng thái thời tiết trên còn duy trì ở Hà Nội đến ngày 15/12.

Ngày 13/12, thông tin từ UBND thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) cho hay cơ quan này đã ra quyết định xử phạt ông N.T.S. (50 tuổi), trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, 15 triệu đồng về các hành vi hành hung và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của vợ. Trước đó, ông N.T.S. và vợ là bà T.T.M.H. (50 tuổi) xảy ra cãi vã, xúc phạm lẫn nhau tại nhà riêng. Ông S. còn đánh đập, gây thương tích đối với vợ. Công an phường Nam Lý đã lập biên bản, tham mưu UBND thành phố Đồng Hới ra quyết định xử phạt. Bà H. cũng bị UBND thành phố Đồng Hới xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chồng. (XEM CHI TIẾT)

Tối 13/12, Công an quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ cô gái 19 tuổi được phát hiện đã tử vong trong nhà trọ nghi bị sát hại, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là D.T.N.H. (19 tuổi, quê Trà Vinh). Thông tin ban đầu, tối cùng ngày, người dân phát hiện chị H. tử vong trong căn nhà trọ ở con hẻm trên đường Nguyễn Văn Khối (phường 11, quận Gò Vấp). Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân có vết thương trên người và bị mất một xe tay ga hiệu Honda Lead. Bước đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm là nam thanh niên tên N.H.A. (33 tuổi, quê Trà Vinh). (XEM CHI TIẾT)